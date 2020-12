Aleix Vidal: "No tenía la cabeza dónde debería"

Se olvida que los jugadores no son máquinas, que los profesionales del fútbol son personas y que, como el resto, algunos tiene más problemas que otros o, simplemente, les afectan más o no consiguen abstraerse. Es lo que explica que, en parte, que Aleix Vidal no quisiese marcharse del Sevilla FC ni España el pasado verano, pese a manejar, por ejemplo, una importante oferta del Besiktas.

Lo explicó el propio futbolista catalán en 'A Balón Parado', programa de la telvisión oficial del club nervionense: "Estoy en un momento muy feliz. Pasé una mala racha personal y ahora, aunque sea tarde, van las cosas muy bien. Estoy arrancando de nuevo en el aspecto profesional y estoy muy contento. Cuando tienes problemas, no tienes la cabeza como deberías y la parte de culpa deportiva pasa por ahí. Estás falto de confianza y eso se reflejaba en el campo, sin muchos minutos, con lesiones, etc. Estar en Vitoria me vino muy bien, cogí confianza y todo se puso en su sitio".

Aleix necesitaba resetearse y quería demostrar al Sevilla FC que no se había equivocado al apostar por su regreso. Ahora, al fin, comienza a entrar en los planes de Julen Lopetegui. Eso sí, prefiere ir paso a paso. "No hay que precipitarse, pero es importante para uno que vuelvan a contar contigo y que te transmitan confianza. Hace unos años no hubiese funcionado, por cómo estaba personalmente. Ahora estoy bien, dije desde el principio que iba a trabajar para cuando me llegara una oportunidad y aquí estamos. Creo que hice buenos minutos contra el Huesca y el Madrid y hoy podemos estar hablando de esto", continuaba Aleix Vidal sobre su actual situación.

Con Jesús Navas arrastrando molestias, no sería descartable que Aleix fuese titular en el Coliseum este sábado, ya como lateral diestro.