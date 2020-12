Para Getafe: Navas y Munir, no; Acuña, sí; Oliver viaja, pero es duda

El Sevilla F.C. ya se desplaza a Madrid para enfrentarse mañana al Getafe y ha realizado hoy una nueva sesión de entrenamiento (con Monchi presente en las gradas) en la que no se ha ejercitado el capitán Jesús Navas, quien sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros después que de que no viajara a Francia para medirse al Rennes.



Sí ha entrenado por segundo día consecutivo Marcos Acuña, por lo que todo hace indicar que Lopetegui podrá solventar el gran problema que tiene en el lateral izquierdo, para el que tampoco puede contar con Escudero. Salvo contratiempo inesperado, o salvo que el técnico entienda que Acuña aún no está en un estado óptimo, todo apunta a que el argentino volverá a ser titular en el Coliseum Alfonso Pérez mañana a las 16.15 horas.





, que tuvo que ser sustituido ante el Real Madrid, y, que arrastra molestias, no se han ejercitado, peroy va a ser duda hasta última hora. El propio Lopetegui ha indicado en rueda prensa que mañana decidirán si está o no disponible para jugar.