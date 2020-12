Suso: "He intentado prepararme lo mejor posible este mes"

El gaditano Suso se congratuló de estar en un equipo "incómodo" para los rivales, como el Sevilla, y que no tiene ningún problema en desempeñar el rol de mediapunta si el míster así lo decide. "Con él (Lopetegui) en la selección jugué bastantes veces de mediapunta, en categorías inferiores jugué poco de extremo con él, ya en la absoluta sí. Él sabe de sobra que puedo hacerlo bien ahí y que no tendría ningún problema", apuntó en una entrevista a 'Goal', en la que aprovechó para alabar las virtudes del técnico vasco.

"Es muy perfeccionista. Mira mucho los detalles, está siempre trabajando y siempre quiere mejorar las situaciones individuales y colectivas. Le dedica mucho tiempo y no es conformista", afirmó sobre su entrenador.

El sevillista admitió que está con ganas de ofrecer su mejor versión después de todos los problemas físicos que le han mermado desde que arribó a la capital hispalense. "Después del confinamiento me acuerdo perfectamente que venía el derbi, tenía muchas ganas y me di un golpe que no fue ni siquiera una lesión, pero me tuvo una semana parado y no pude volver igual que los compañeros. Esta última vez me lesioné el abductor, volví a recaer y lo que iban a ser diez días se convirtió en un mes. He intentado prepararme lo mejor posible este mes para estar de la mejor manera y que cuando entrara en el campo se notara poco la diferencia", aclaró.

En cuanto al objetivo del Sevilla F.C. de cara a esta temporada, Suso lo tiene muy claro: "Creo que hacer un buen papel en la Champions, que hasta ahora lo hemos hecho muy bien, y en cuanto a LaLiga es meternos en Champions, que es donde el Sevilla tiene que estar", apuntó, no sin exponer que no tiene preferencia de cara al rival de octavos de la máxima competición continental.

"Viendo los rivales que nos pueden tocar son todos huesos duros, todos equipazos. Si te digo la verdad no tengo favoritos. Creo que nosotros somos un equipo incómodo, un equipo agresivo y creo que nosotros tenemos que seguir siendo fieles a eso", puntualizó.

El gaditano tampoco quita ojo a la gran cita de la selección española en el calendario. "Desde que entró de seleccionador (Luis Enrique) siempre me llamó, menos en esta última racha. Creo que es otro de los objetivos que tengo. Si en el Sevilla se hacen bien las cosas, sigo como estoy y el Sevilla compite por cosas creo que hay posibilidades de ir (a la Eurocopa)", concretó.