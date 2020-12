Dortmund y PSG, por ese orden, en la órbita sevillista

Si algo tienen claro todos los aficionados del Sevilla FC y del resto de clubes que el próximo lunes entren en el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones como segundos de grupo es que les va a tocar un rival temible. Empezando por el campeón de Europa y llegando a los dos clubes que más sufrieron para pasar como líderes, PSG y Real Madrid, todos son equipos muy reconocidos en Europa y con estrellas mundiales. Pero incluso ahí hay niveles.

Las matemáticas auguran un duelo entre españoles y alemanes, pues tanto Sevilla como el Barça tienen muchas opciones de cruzarse con Bayern y Dortmund, y eso alimenta el optimismo de los aficionados, que parecen tener claro el rival al que quieren enfrente: el Borussia Dortmund.

Pese a contar con Sancho, Haaland, Reus, Witsel, Hummels... y pese a haberse metido como primeros de forma brillante, los pupilos de Lucien Favre no tienen el cartel de sus vecinos del Bayern, ni tampoco de City, Liverpool o Chelsea -con el que no podría jugar el Sevilla-, y ni mucho menos el de una Juventus que llega lanzada tras la goleada en el Camp Nou. Por ello no sorprende que en la #EncuestaHelvetia, los aficionados sevillistas se decanten ampliamente por la opción del Dortmund. La historia también acompaña, pues el Sevilla ya dejó fuera de la UEFA Europa League al equipo de Jurgen Klopp en 2010, con Gregorio Manzano en el banquillo nervionense.

Lo que sí sorprende más es que el segundo preferido, aunque a gran distancia, sea el vigente subcampeón de Europa. El PSG ha sufrido mucho para meterse en la siguiente fase, pero su arranque de temporada tras acabar la Champions de forma brillante fue muy malo, afectado por la falta de preparación, y está yendo a más conforme pasan las semanas. Neymar está en el mejor momento de forma desde que llegó a París y Mbappé sigue a su ritmo goleador.

A quien no parece querer nadie es al Liverpool y eso que el Atlético ya demostró el año pasado justo antes del parón que, a doble partido, son un equipo batible.