Unzué desvela cómo perdió Maradona ocho kilos en una semana en el Sevilla

"Maradona perdió 8 kilos en una semana para jugar contra el Real Madrid. Tuvimos que enfretarnos a ellos después de Navidad y esa semana Maradona se fue con su familia al CAR de Sierra Nevada. Después de esos siete días, cuando lo vimos... ¿Cuánto había perdido? '¡Ocho kilos!', nos dijo Maradona, que durante esa semana lo único que había comido era un tipo de carne cruda", ha recordado Juan Carlos Unzué en el diario Record.

El excancerbero nervionense recuerda que hablaba "mucho" con el desaparecido astro argentino y que éste le aconsejó que no tropezase con su misma piedra: "Me dijo 'Cuidado, porque yo me equivoqué y no quiero que cometas el mismo error que yo'", recordó Unzué.