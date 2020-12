Ciudad de Lucena-Sevilla FC: La Copa no entiende de segundas oportunidades

Julen Lopetegui es uno de esos técnicos que, por no complicarse ni dar pie a los periodistas para la polémica, siempre repite las mismas frases en la sala de prensa: que si el rival de turno está muy bien trabajado, que les van a exigir el máximo, que si va a sonar el despertador, que si las orejas tiesas... Una y otra vez. Como el "duro, difícil y complicado" de Juande Ramos o el "partido a partido" del Cholo Simeone. Sin embargo, este lunes repitió continuamente el técnico vasco una frase con apariencia de coletilla, pero a la que no le falta una pizca de razón: "En la Copa no hay segundas oportunidades".

Al Sevilla FC, de hecho, lo apeó a las primeras de cambio el año pasado el CD Mirandés, aunque entonces los nervionenses estaban en la Europa League y, como es habitual en el segundo torneo continental, se esperaba que los nervionenses tuviesen entretenimiento hasta el final de la temporada, mientras que este año, en Champions, eso parece más complicado, aun habiéndole sonreído el sorteo de octavos, con el Borussia Dortmund.

Y ya no sólo conviene no tirarla por que, como suele decirse, la Copa es el camino más corto hacia un título, sino también porque esta campaña el Real Madrid y el FC Barcelona no dan tanto miedo, o porque hay más bajas que de costumbre y conviene tener a todos 'enchufados' y en buena forma física.

Como poco, sea como sea, el Sevilla FC está obligado a pasar esta primera ronda del 'torneo del KO'. Si Lopetegui se atreverá, al fin, a poner a algún canterano ya es otra cosa... De momento, el preparador blanquirrojo ha avisado de que no recupera a ningún jugador (Vaclík, Navas, Escudero y Munir se encuentran en el dique seco) y que, más bien al contrario, cuenta con algunos nuevos tocados. ¿La hora de Javi Díaz, Gnanon, Carlos Fernández y compañía? Parece que eso, al menos, sí.

El rival será el Ciudad de Lucena, de Tercera división, que encara la cita, obviamente, como un acontecimiento histórico y que sueña con la hazaña que sería eliminar al vigente campeón de la UEL, un desafío que estimula a un club que la campaña pasada jugó la final de la fase de ascenso a Segunda B y cayó eliminado por el Betis Deportivo y en el que hay pasado sevillista. Y es que su entrenador, Dimas Carrasco -estuvo en el juvenil de División de Honor-, o el capitán Pablo Gallardo, formado en las bases del club Nervión, conocen a la perfección la entidad de Eduardo Dato. El Ciudad de Lucena está segundo en su grupo en Tercera, el 10B, y busca el salto de categoría, a Segunda B.

El Sevilla viajará a la limítrofe provincia cordobesa en la mañana de este martes y será poco antes cuando Lopetegui haga pública la lista de convocados. En la misma habrá muchos poco habituales y canteranos, pero el técnico vasco ya ha dejado claro que se lo toma como una final, pues no habrá patido de vuelta.



ALINEACIONES PROBABLES.-

Ciudad de Lucena: Álex Lázaro o Adri Soto, Toni Pérez, Pablo Gallardo, Álvaro Pérez, Zurdo, Adrián Ruiz, Michael Conejero, Mario Ruiz, Nacho Fernández, Víctor Morillo y Juan Delgado.

Sevilla FC: Javi Díaz; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Gnagnon, Rekik; Franco Vázquez, Gudelj, Óscar Rodríguez; Suso, Idrissi; y Carlos Fernández.

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego).

Estadio: Municipal Ciudad de Lucena.

Hora y TV: 20:00 h (DAZN)