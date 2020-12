Lopetegui, sobre el Dortmund, la "ilusión" de ganar la Copa, la enfermería...

Julen Lopetegui no se sale nunca de su discurso. Le da tanta importancia al Ciudad de Lucena como al Borussia Dortmund, aunque al final ha dejado caer que la "ilusión" es ganar la Copa del Rey. "Estar preparados" es lo que más repite el técnico vasco, quien avanza que no ha recuperado lesionados y que, además, tendrá que dejar a algunos jugadores fuera por molestias. Esto es lo que ha comentado el entrenador del Sevilla FC:

El sorteo de Champions

"El Borussia de Dortmund es uno de los históricos de Alemania y de Europa. Pueden jugar con dos sistemas diferentes. Tienen jugadores técnicos, físicos y muy veloces. Nos van a obligar a hacer un trabajo extraordinario".

La Cop del Rey

"Lo único importante de este lunes es la Copa, una competición que te obliga desde el primer día a jugar finales. Tiene una dificultad máxima y debemos afrontarla con esa mentalidad, porque no hay una segunda oporutnidad. El Lucena está bien trabajo y tiene jugadores interesantes. ¿Motivación? La Copa son todo finales. No hay otra realidad. Debemos estar concentrados y no atender al entorno. Debemos ir con las orejas tiesas y respetando al rival. La Copa es la competición del K.O. Y la afrontamos con una final porque este torneo no da segundas oportunidades. Tenemos ilusión por ganar la Copa, por qué no".

La fatiga

"Hay falta de tiempo, acumulación de partidos... Desde el 24 de septiembre, prácticamente, no hemos tenido tres días seguidos de entrenamiento. Vamos con tres competiciones, no tenemos tiempo y es lo que hay. No podemos mirar a otro lado, sino buscar soluciones y sacar el máximo provecho".

Campo artificial

"Es una adaptación más. Es una superficie a la que el rival está más acostumbrado, pero debemos afrontar tal circunstancia. Hemos trabajado esta mañana sobre césped artificial, para adaptarnos, porque los apoyos, por ejemplo, no son los mismos".

¿Jugará Gnagnon?

"Puede entrar cualquier jugador que esté trabajando con nosotros y Joris es uno de ello, pero lo sabrán los jugadores primero".

La enfermería

"Para mañana perdemos a algún jugador, por molestias, y no recuperamos a ninguno. Tenemos algún problema y debemos buscar soluciones".