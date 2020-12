Vuelven a situar al Sevilla tras Hagi

Desde que empezó a explotar, no hay mercado en el que no vinculen al Sevilla FC con Ianis Hagi (22), hijo del mítico Gica, ex del FC Barcelona.

Ahora en Rangers FC, el centrocampista ofensivo estaría en la mira de los nervionenses, además de en la de la Sampdoria, el Cagliari, el Toronto FC o el New York City, según publica este lunes el medio británico The Boot Room.

Y no sería de extrañar, pues Hagi ya es internacional absoluto, puede actuar en todo el frente del ataque y acumula esta temporada ocho asistencias y dos goles. Su valor de mecado actual, según Transfermarkt, es de 4,5 millones de euros.