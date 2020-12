Gnagnon, más de nueve meses después

La camiseta del Sevilla FC no se la ponía desde hacía un año y medio. Fue con Joaquín Caparrós en el banquillo, en la última jornada de la 18/19. Joris Gnagnon entró en el descanso por Marko Rog (otro refuerzo que salió rana) y no se había vuelto a poner la camiseta blanquirroja... hasta ayer. Pero es que el central francés no había jugado partido alguno desde el pasado 8 de marzo, en un Rennes-Montpellier (5-0). Nueve meses y medio sin competir.

Y salta a la vista que Gnagnon no es Jesús Navas... Es decir, si ha engordado jugando con regularidad, cómo no llegaría en verano para que Julen Lopetegui le apartara del grupo y Monchi abiertamente del "problema" del ex del Rennes. "Vamos a esperar a ver qué es capaz de hacer y, sobre todo, si es consciente de cuál es ese problema, que creo que lo está siendo cada vez más, y poder competir en las mismas condiciones que los compañeros", dijo en noviembre el director general deportivo.

En la Copa, y ante un Tercera, pudo redebutar al fin un Gnagnon que, más allá de lo que hiciera sobre el césped, que apenas tuvo tiempo ni el rival era exigente, se le debe valorar por su buen aspecto físico. Como le ocurría Ndri Romaric, sufre una importante tendencia a engordar. En su caso, más que por una vida desordenada, por mala alimentación. La cuestión es que vuelve a quedarse fino, como lo está ahora, cuando quiere y parece que en el club le han metido por fin en cintura, nunca mejor dicho.

Y el asunto no es baladí, por varios motivos. El principal, obviamente, la inversión, que fue de 15 millones de euros. Su valor actual, según Transfermarkt, es de sólo cuatro, por lo que urge volver a revalorizarle. Tiene contrato hasta 2023 y sólo 23 años, por lo que se intenta recuperarle. Además, el mercado no permite grandes dispendios y no se puede decir que Lopetegui esté sobrado atrás. Si no juegan Jules Koundé y Diego Carlos, los dos juntos, la retaguardia ofrece escasas garantías. Sergi Gómez acabará saliendo más pronto que tarde y Karim Rekik no pasa de cumplidor, siendo el escalón de éstos hasta los titulares enorme.

Argumentos a los que agarrars para pensar que Gnagnon pueda acortar esa distancia tan grande no hay muchos, más allá de que Monchi hubiese recabado antes de irse jugosos informes sobre sus actuaciones en las inferiores de Francia, pero sí que hay un partido en el recuerdo, ante el Atlético de Madrid (06-01-2019), en el que mostró un nivel muy alto y al que todos quieren agarrarse.

Será, no obstante, lo que él quiera. De momento, ya ha vuelto al punto de partida. Otra vez. O se reactiva o se le dará por perdido, ya para siempre.