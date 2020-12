Lopetegui suma a Óscar e Idrissi para la causa

Julen Lopetegui tiene motivos para estar contento, más allá de lo poco o nada que sufrió para meter al Sevilla FC en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Y es que, además de poderse realizar una muy positiva valoración general de todo el equipo, pues se tomó con tremenda seriedad la cita, el técnico vasco puede estar más que satisfecho con el rendimiento particular de dos de sus futbolistas: Óscar Rodríguez y Oussama Idrissi. Máxime, cuando el cuadro nervionense no es que haya mostrado hasta la fecha ir muy sobrado de recursos en ataque...



Al canterano del Real Madrid lo situó primero, al darse cuenta al fin de que el Mudo no puede actuar por fuera, y tardó sólo dos minutos el ex del Leganés en mostrarse, para poner al Sevilla FC por delante. Óscar abandonó la cal, recibió un pase de Óliver y, tras un recorte al zaguero del Ciudad de Lucena, batió al meta local, Adri, con su zurda. Poco después, rozó el segundo de su cuenta particular, con un lanzamiento al borde del área que se fue muy cerca del palo. El portero se había quedado clavado. Lo más trascendente, sin embargo, fue que mostró algo que hasta ahora le había faltado:. La tocó bastante y bien. Óscar, curiosamente, acabó como pivote. Al terminar el encuentro, no pudo esconder su satisfacción: "Estoy muy contento por el gol, pero sobre todo por sumar minutos y por el trabajo del equipo;

Un gol, un acierto de pase del 85,7%, 100% en regates completados (4/4), ocho duelos de 13 ganados, tres faltas recibidas...

La otra noticia positiva, en cuanto a rendimiento individual, la representó Oussama Idrissi. El ex del AZ Alkmaar fue de los más destacados del envite. Entró mucho por la izquierda, se le vio mejor físicamente, encaró bastante, asistió a De Jong y estrelló con violencia un balón contra la madera, tras una acción que tiene memorizada.



En, tener al internacional marroquí enchufado resultará perenorio y, aun siendo ante un rival de Tercera, lo mostrado en Lucena invita a la esparanza.y porque fue eso lo que le trajo hasta la capital hispalense.

Sus números en Lucena: una asistencia, 84% en pases acertados, tres regates de cuatro completados con éxito, un disparo al palo...

Ahora, sólo queda, que no es poco, que tanto Óscar como Idrissi también demuestren que pueden sumar en LaLiga. El sábado, ante el Real Valladolid, tendrá su primera oportunidad tras apuntar sus nombres en la lista de preferencias de Lopetegui.