Neuer, Messi, Bale, Cristiano... Así votaron por Lopetegui al The Best

Que tu nombre aparezca junto a Klopp, Flick, Bielsa, Zidane... ya es sinónimo de que estás en la elite mundial. Y quedar cuarto del mundo en el The Best que otorga la FIFA premia no sólo el gran año del Sevilla FC sino el trabajo que Julen Lopetegui viene realizando en Nervión desde que llegara hace 18 meses

El técnico guipuzcoano no acabó en un podio que lideró Klopp igualado con el técnico del Bayern, Flick, -el premio se decidió por la mejor votación de los seleccionadores-, pero sí fue considerado en el mismo por algunos de los cracks mundiales, algunos de ellos que no han tenido ninguna relación directa o indirecta con él, y también por varios de los seleccionadores más reconocibles del momento.

Caparrós 'aprovechó' su posición como máximo dirigente técnico de Armenia para romper una lanza por Lopetegui, al que vio en su Sevilla antes de marcharse como técnico a la exrepública soviética. El utrerano le dio los tres puntos como el mejor técnico de 2020. Otros muchos lo vieron como el segundo mejor, entre ellos, Neuer, Lloris o Falcao.

Éstos fueron los jugadores y técnicos que votaron por Lopetegui al The Best.



Votaciones de los jugadores

Leo Messi (Argentina): Flick, Bielsa y Lopetegui

Robert Lewandowski (Polonia): Flick, Klopp y Lopetegui

Cristiano Ronaldo (Portugal): Flick, Zidane y Lopetegui

Sergio Ramos (España): Zidane, Flick y Lopetegui

Thiago Silva (Brasil): Flick, Klopp y Lopetegui

Radamel Falcao (Colombia): Flick, Lopetegui y Klopp

Hugo Lloris (Francia): Flick, Lopetegui y Klopp

Manuel Neuer (Alemania): Flick, Lopetegui y Klopp

Diego Godín (Uruguay): Klopp, Flick y Lopetegui

Gareth Bale (Gales): Flick, Klopp y Lopetegui



Votaciones de los seleccionadores

Roberto Martínez (Bélgica): Flick, Lopetegui y Zidane

Gareth Southgate (Inglaterra): Flick, Klopp y Lopetegui

Tata Martino (México): Flick, Lopetegui y Klopp

Frank de Boer (Holanda): Flick, Bielsa y Lopetegui

Fernando Santos (Portugal): Klopp, Flick y Lopetegui

Luis Enrique (España): Flick, Klopp y Lopetegui

Joaquín Caparrós (Armenia): Lopetegui, Flick y Zidane