Jesús Navas reconoce que "es un mal resultado"

Jesús Navas volvió a la titularidad, pero sigue con molestias y no termina de ofrecer su mejor nivel. El capitán sevillista tiene muy claro cual es el análisis de un partido en el que el Sevilla dejó escapar dos puntos de oro en la pelea por lograr uno de los cuatro puestos de Champions: "En la segunda parte hemos empezado bien, pero ha llegado al final el gol de ellos. No hemos hecho el segundo tanto. Tenemos que seguir. Ahora viene otro partido muy pronto. Me está costando un poco recuperar la forma. Quería estar para ayudar al equipo. Poco a poco tengo que salir de las molestias".



Navas considera que el empate a uno en casa ante el Valladolid "es un mal resultado" puesto que se "ha escapado el partido al final" y que por ello "hay que corregir las cosas que se hacen mal".