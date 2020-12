Sin tiempo para lamerse las heridas

El Sevilla F.C. de Julen Lopetegui busca pasar página al gris partido frente al Valladolid en el Sánchez-Pizjuán (1-1) con un encuentro intersemanal, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, que le lleva hasta Mestalla, donde visita a un Valencia apurado pese al punto arañado en el feudo del F.C. Barcelona.

Un escenario al que el conjunto nervionense llega con Munir como gran novedad, una vez recuperado de sus problemas musculares. El hispanomarroquí se lesionó el pasado 5 de diciembre durante el encuentro frente al Real Madrid y se había ausentado en las tres últimas citas. Sustituye en la lista al 'Mudo' Vázquez, que no cuenta hasta el momento con la confianza del míster. Continúan lesionados el meta checo Vaclík y el lateral izquierdo Sergio Escudero.

Jesús Navas parece que repetirá en el lateral diestro pese a estar muy sobrecargado de partidos. El once no variará mucho, salvo la probable entrada de Joan Jordán en el centro del campo junto al brasileño Fernando y el croata Ivan Rakitic u Óscar, en detrimento de Óliver Torres. Arriba repetirían Suso y el argentino Lucas Ocampos, con la posible novedad del neerlandés Luuk de Jong por En-Nesyri.

En el conjunto che, el técnico Javi Gracia cuenta con las bajas de Jasper Cillessen, Hugo Guillamón, Toni Lato y Kevin Gameiro, por lo que no se esperan rotaciones en el once y los movimientos que haya estarán en función de Uros Racic, que no se entrenó este lunes por sentirse indispuesto. En el caso de que el serbio fuera baja, se espera que Daniel Wass pase del lateral derecho al centro del campo y que Thierry Correia ocupe su lugar. Más allá de eso, sólo las molestias que obligaron a Yunus Musah a pedir el cambio en el Camp Nou antes del descanso crean alguna duda.

El Valencia y el Sevilla se enfrentan en Mestalla en un encuentro en el que los locales están obligados a sumar ante el peligro de caer a puestos de descenso, mientras que los visitantes tienen más margen, pese al empate en su último encuentro ante el Valladolid.

El Valencia afronta el partido también después de un empate y en su caso de mucho mérito pues se produjo en el campo del Barça y ofreciendo el equipo una de las mejores imágenes de la temporada.

Pero más allá de las sensaciones lo cierto es que el equipo de Javi Gracia lleva casi un mes y medio sin ganar, que sólo ha vencido en uno de sus últimos diez partidos, que de los últimos treinta puntos apenas ha sumado ocho y que está sólo un punto por encima del descenso.

El técnico navarro ha insistido estos días en que dada la igualdad que hay no es tan relevante estar un puesto por arriba o por debajo y que más importante es mejorar en las facetas en las que lo deben hacer con la vista puesta a medio plazo.

El Sevilla visita Mestalla envuelto en dudas y con la obligación de desquitarse de las malas sensaciones que, sobre todo en la segunda mitad, transmitió el sábado y la gran decepción que supuso el empate a última hora ante el Valladolid, por lo que necesita recuperar su identidad de equipo compacto, competitivo al máximo y difícil de batir.

Los sevillistas han dado preocupantes síntomas de cansancio, de falta de ideas y, sobre todo, de gol después de una temporada llena de exigencias y que acabaron bien entrado agosto, cuando conquistaron su sexto título de la Europa League, pero parece que ahora han perdido gas y que todo el esfuerzo acumulado les está pasando factura.

El paradigma más inmediato fue el partido contra el Valladolid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el equipo de Julen Lopetegui dejó escapar una victoria que saboreaba, tras adelantarse de penalti en el primer tiempo, pero no fue a por el segundo, reculó y, como en otros muchos partidos, se echó atrás, jugó con fuego y acabó quemándose.

Casi sin tiempo para lamer sus heridas, el Sevilla, que ha caído hasta la séptima plaza con 20 puntos, 5 más que un clásico rival directo como el Valencia, y dos partidos aún pendientes, afronta ahora una difícil salida con el ánimo de revertir cuanto antes la situación -4 puntos sumados de los 9 últimos- en un calendario muy cargado, casi de locos.

Le espera un feudo que no se le suele dar bien. Sólo ha ganado en una de sus diez últimas visitas oficiales a Mestalla -completada con 6 derrotas y 3 empates-, si bien las dos últimas se resolvieron con empates a uno.



Alineaciones probables:

Valencia CF: Jaume; Wass o Correia, Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah, Soler, Racic o Wass, Cheryshev; Guedes y Maxi Gómez.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic u Óscar Rodríguez; Suso, De Jong y Ocampos.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Mestalla.

Hora: 17:30 horas.

TV: Movistar LaLiga.