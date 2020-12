Lopetegui: "Estoy contento por la actitud del equipo"

El técnico del Sevilla F. C., Julen Lopetegui, se mostró más que satisfecho con el partido de sus jugadores en Mestalla, donde cumplieron con el guion establecido. "Lectura positiva, hemos ganado después de nueve años que no ganábamos aquí. Creo que hemos hecho un gran partido. Nos dolió mucho lo del otro día, pero el equipo ha mostrado carácter, se ha rehecho", recalcó.

El preparador vasco no quiso hacer demasiado caso a las estadísticas y se centró en mirar hacia adelante, dado que el calendario no da un respiro. "Va a ser muy largo, muy duro para todos. Contento por la actitud, el equipo creo que ha hecho muy buen partido. Ellos buscan muchas veces estar replegados para poder correr, lo hacen muy bien. Creo que hemos conseguido minimizar esa virtud de ellos", aseguró.

En el plano individual, no quiso destacar a ningún jugador sobre otro e hizo hincapié en el trabajo de equipo. "(Suso) ha hecho un buen partido, pero destacaría a todos. Cuando el equipo está bien todo el mundo sale reforzado. Me alegro por él, porque es bueno que vea puerta para la confianza. Aleix ha estado muy bien, también es una buena noticia. El mensaje que puedo mandar es dedicarles este triunfo, que puedan esta noche sonreír y cenar más a gusto. Desearles feliz Navidad, mucha salud y mucho ánimo", apuntó al ser cuestionado por el mensaje que mandaría a los aficionados sevillistas en estas fiestas.

"No te puedes parar a lamerte las heridas, porque esto va muy rápido. Hemos conseguido ganar a un buen equipo. Hemos jugado bien y hemos merecido el triunfo. El Valencia nos ha dado algún susto, pero es lógico. Los goles llegan cuando llegan, el fútbol tiene muchos recovecos. El equipo siempre trata de llevar la iniciativa. El equipo ha sido capaz de convivir con esa amenaza y de no salirnos del guion. El equipo en general creo que ha hecho un buen partido. Esto no para, no miramos para atrás. Miramos a lo que viene", concluyó.