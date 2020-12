De Luis Fabiano y Kanouté al Sevilla FC, así felicitaron la Navidad

Navas, Suso, Fernando, Sergi Gómez, Gudelj, Oliver, Aleix, Jordan, Rakitic, Diego Carlos, Ocampos, Lopetegui... La plantilla sevillista se despedía para disfrutar de estas 'minivacaciones' antes de incorporarse este fin de semana a los entrenamientos y lo hacía deseando unas felices fiestas a todos los sevillistas.



Unas felicitaciones que también se reproducían luego a nivel particular y que se extendían a algunos exjugadores, incluso alguno como Frederic Kanouté en cuya religión no están incluidas estas fiestas en sus celebraciones oficiales.





The Rakitic-Mauri family wishes you a Merry Christmas! / La familia Rakitic-Mauri os deseamos, de todo corazón, una Feliz Navidad! ?????????????????????????????? #Christmas #IvanRakitic pic.twitter.com/JESNLXOnlo

Merry Christmas to those celebrating, and wish everyone a happy new year. Feliz Navidad. Joyeux Noël.@12manSports https://t.co/fdCeCigJVT