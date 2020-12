Suso calibra el fusil más preciso de LaLiga

Uno de los estigmas que arrastra el Sevilla FC de Julen Lopetegui desde la pasada temporada apunta a una argumentada sensación de que, en ocasiones, el equipo acumula más toques de la cuenta en los últimos metros. Dicho de otro modo, que no es todo lo letal que podría o, al menos, que no saca mucho provecho del buen golpeo desde media y larga distancias que tienen algunos de sus jugadores, como Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Joan Jordán o un Suso que está dispuesto a acabar con ese debate después de coger su fusil pasa asaltar Mestalla y coronarse como el mejor francotirador de LaLiga.



Sí, aunque suene sorprendente, el de Algeciras (Cádiz) es el mejor cañonero que hay en LaLiga. Y eso que casi toda su carrera deportiva ha transcurrido fuera de las fronteras españolas. Suso emigró con sólo 17 años a Inglaterra con el sueño de labrarse un nombre en el Liverpool y en la prestigiosa Premier League. La aventura en Anfield no salió como esperaba, pero encontró el trampolín de la fama en la no menos glamurosa Serie A italiana, gracias a seis brillantes temporadas en el Milan y una como cedido en el Genoa.



Así las cosas, su trayectoria en LaLiga se limita a los 33 encuentros que jugó en la 13/14 con la camiseta del Almería -cedido por el Liverpool- y a los 26 que suma con la camiseta del Sevilla desde que llegó en el mercado invernal de 2020. Con los del poniente andaluz celebró tres goles y en Valencia anotó el segundo tanto como futbolista nervionense. Cinco dianas, en total, y todas ellas desde fuera del área; un registro sin parangón, tal y como ilustra el dato de la cuenta de estadísticas de @OptaJose.





sufrieron su letal pegada desde lejos en la mencionada 2013/2014; mientras que de nuevo el conjunto perico y el han sido sus víctimas como sevillista. Y eso que aún no ha podido exhibir otra de sus grandes armas junto a la capacidad de desborde y el disparo lejano, como son los