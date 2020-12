Emery, en el sitio de su recreo

"Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací...". El actual entrenador del Villarreal, Unai Emery, no sabía lo que era disputar una final hasta que se bañó en plata como entrenador del Sevilla Fútbol Club, club con el que conquistó tres veces consecutivas la UEFA Europa League y con el que alcanzó finales de Copa del Rey y Supercopas, tanto europeas como nacionales.



Ahora, después de sus etapas en los poderosos PSG y Arsenal, el destino lleva al de Hondarribia al sitio de su recreo, ese lugar en el que, como reza en la letra del malogrado Antonio Vega, se embriagó de la brisa de ese viento "que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo que con gracia ve bailar" y que convirtió el Ramón Sánchez-Pizjuán en el "escenario de su hogar".



La carrera de Emery, pese a su buen hacer en un Valencia desmantelado cada verano, no se entiende sin ese apretón de manos que se daba con Monchi y con José María del Nido allá por enero de 2013, cuando fichó por un decadente Sevilla para suplir a Míchel y para exhibir esa buena mano para reconstruir plantillas y para no echar de menos a sus mejores jugadores.



Encajó a la perfección en la política de ventas y búsqueda de plusvalías en la que se ha cimentado el espectacular crecimiento experimentado por la entidad en las dos últimas décadas y la devolvió a esa senda ganadora iniciada en la época de Juande Ramos que se fue disipando con las progresivas despedidas de los integrantes del legendario equipo que cambió la historia nervionense y que fue bautizado como 'El Sevilla de los títulos'.



Su ciclo, con los tres entorchados continentales y clasificaciones para la Champions, fue extraordinario. Dejó huella en Sevilla. Y viceversa, como prueba el sentido mensaje que escribió en redes sociales cuando, el pasado verano, el también guipuzcoano Julen Lopetegui (Asteasu) conquistaba la Sexta Europa League en Colonia (Alemania).





Felicidades a toda la familia del @SevillaFC por seguir haciendo historia! Lo de ayer no fue más que la consecuencia de un trabajo bien hecho durante mucho tiempo pero también durante esta dura y larga temporada. Nos vemos pronto en la @LaLiga! pic.twitter.com/nbUKfZGw04 — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) August 22, 2020

Cinco derrotas en siete visitas al Sánchez-Pizjuán

, decía entonces Emery. Ese encuentro, ese introspectivo viaje al sitio de su recreo, tendrá lugar el próximo martes. No obstante, una vez comience a rodar el balón por el verde, habrá. Primero, porque el deslucido ambiente que dejan lasresta emoción; en segundo lugar, porque se libra una 'batalla' por la zona Champions entre su Villarreal y el Sevilla; y, en tercer término, porque suse distan mucho de los que consiguió como local en ese mismo feudo.Un año entero llegó a estar sin perder como local. Nunca tuvo tanta fuerza elcomo en la etapa como entrenador blanquirrojo de un Emery queque ha acudido como rival a su añorado, a pesar de que sumó una victoria y un empate en sus dos primeras comparecencias. Desde entonces, no rasca puntos.El preparador vasco dirigió por vez primera en el campo del Sevilla al frente delen la temporada 07/08, un partido en el que goleó a los locales tras inaugurarse el tanteo con sendos goles en propia meta de Dani Alves y, y resolverse (1-4) a favor de los almerienses con un doblete del propio Negredo y un tanto de Juanma Ortiz.Ya al frente del Valencia, Emery empató a cero en su primera Liga, la 08/09, y sumó una 'dulce' derrota en su última visita, en la vuelta de los, pues los che pasaron a cuartos pese a perder 2-1 un encuentro en el que Rakitic y Víctor Ruiz, en propia puerta, remontaron el gol inicial de Soldado.Las otras, comenzando por otro 2-1 en la resolución de una eliminatoria copera, los cuartos de la edición de 2009, que sí clasificó esta vez a los andaluces, que remontaron gracias ay Squillaci el tanto deque abrió el marcador.Un doblete de Negredo, replicado por David Navarro en el último minuto, dio la victoria (2-1) al Sevilla en la temporada 09/10 y también vencieron los locales al Valencia de Emery en los dos cursos siguientes: 2-0, con goles de Negredo y; y 1-0, con un tanto de Kanouté., a Unai Emery tampoco se le dio bien el campo del Sevilla, donde perdió sus dos partidos, ambos en Segunda: 2-0 con el, a causa de goles de Axel y Loren del Pino, en la temporada 1997/98; y 3-0 en la campaña 2000/01, en las filas del, con tantos de Héctor, Loren Morón y Javi Venta, en propia meta.