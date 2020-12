Monchi despide el año sacando pecho y hablando en plata

Este 2020 que ya toca a su fin no pasará a la historia, precisamente, por los buenos recuerdos en el imaginario colectivo. La pandemia de coronavirus que asola toda la geografía mundial hace que todo el planeta esté deseoso de pasar página y que se encomiende a un 2021 al que, por encima de todo, se le pide salud y la normalidad perdidas en los últimos 10 meses.



No obstante, aunque en el plano deportivo la situación no ha sido menos preocupante que en el resto de sectores de la sociedad, este año ha dejado alegrías en el seno del Sevilla y, en particular, en el de un Monchi que vio culminado su regreso a casa -tras el paréntesis romano- con otro título. El regalo perfecto para esa pasión que el de San Fernando sólo entiende en dos colores: el blanco y el rojo.





La familia sigue creciendo...

La sexta ya está en casa. Posiblemente la más sufrida , la más trabajada pero sobretodo, la más querida .

Y todas tienen un denominador común: el trabajo la autoexigencia y la humildad.#Colonia2020 #6europaleague pic.twitter.com/J5CEdr9OZ3 — Monchi (@leonsfdo) December 23, 2020

El 2020, el año del Covid, será también el año de laen las vitrinas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Un título muy sufrido y muy disputado., ya que el equipo nervionense tocó el cielo de Colonia ante unas gradas totalmente vacías yluego con su gente, con su Fiel Infantería. La familia blanquirroja tiene pendientes muchos abrazos y festejos, pero eso no ha impedido que su director general deportivomerecidamente.La vitrina de su casa ya cuenta con la última reliquia. Monchi recibió en vísperas de la pasada Nochebuena laa, que ya luce con sus cinco hermanas. Porque el Sevilla ha ganado estatus europeo conRamos, con Unaiy con Julen; pero, sobre todo, con su particular"La familia sigue creciendo... La sexta ya está en casa. Posiblemente, la más sufrida, la más trabajada, pero sobre todo la más querida. Y todas tienen un denominador común: el trabajo, la autoexigencia y la humildad. #Colonia2020 #6europaleague", ha publicado el alto directivo del Sevilla FC en su cuenta de Twitter.