Lopetegui, sobre Emery, Fernando, Navas, Mudo, Carlos Fernández, el derbi...

" No hay dos entrenadores iguales. Unai realizó un trabajo fantástico aquí, también fuera y eso es muy difícil. Ahora está al frente del Villarreal. No hay dos técnicos iguales. El objetivo de cada entrenador es potenciar y sacar lo mejor de sus jugadores, y cada uno a su manera. Cada momento y cada partido es vital. Nos jugamos tres puntos y lo que cada técnico hace es centrar su energía en el objetivo. Unai hizo historia aquí y ha estado en otros equipos. Es un entrenador de muchísimo nivel. El rendimiento que ha dado es fruto de la categoría que tiene, no tengo ninguna duda", ha indicado Lopetegui, que no ha recibido "ninguna inocentada", se ha referido a otros temas de actualidad.



El Villarreal, rival directo por la Champions

Sin duda Villarreal es candidato a estar ahí arriba. Tiene una gran plantilla y un grandísimo entrenador. Lo está demostrando por su juego. Es de los clubes que mejor se ha reforzado. Ya tenia una base importante. No es casualidad tanto tiempo sin ser derrotado. Es un equipo buenísimo, completo.



No va a tomar decisiones pensando en el derbi

Tenemos por delante un partido ilusionante, bonito, complicado y exigente como para pensar en otra cosa. Esa es la gestión que tenemos.



Fernando, apercibido, podría perderse el derbi; Navas, recuperado

Fernando está entrenando bien, sin molestias. Es una buena noticia para nosotros. Sólo pensamos en el partido de mañana y la alineación la daremos mañana. Es lo que te puedo responder en ese aspecto. Navas está bien, entrenando con normalidad. Es uno más del grupo.



Cuenta con el Mudo y Carlos Fernández

El Mudo no estuvo en la última convocatoria (partido ante el Valencia), por una decisión técnica. La convocatoria se la daremos a los jugadores. Contamos con todos. También con Carlos Fernández. En cada partido tomamos decisiones dentro de las circunstancias. Hemos tenido lesiones, Covid, pero contamos con todos.



El tipo de partido que espera

Espero partido muy competido, muy disputado. Muy completo, que cuenta con jugadores internacionales absolutos en selecciones importantes. Tienen muchísima calidad y un sentimiento colectivo, y conceptos que le hace ser un equipo muy completo. Espero un partido ilusionante. La atención y la ilusión es absoluta. Es un equipo muy bueno en todos los aspectos del juego. No es casualidad que esté rindiendo a ese nivel. Le va a dar una dificultad añadida al encuentro, pero como siempre digo vamos con la sana intención de batir a un equipo con grandes futbolistas que lo está haciendo muy bien.

La nutrición y las circunstancias excepcionales

Respecto a la nutrición tenemos plena confianza en los chicos. Han estado tres días fuera de nuestro control, pero todo el mundo ha venido como tiene que venir. Nos tenemos que adaptar constantemente a unas circunstancias excepcionales que te hacen estar atentos porque es cambiante. Llevamos tiempo en esa dinámica y lo que hacemos es centrarnos en el próximo partido.



Podría jugar con dos delanteros

A veces han jugado juntos dos delanteros. Tomamos las decisiones en función de cada partido. Por características técnicas o por otras circunstancias decidimos quién juega, y puede jugar juntos.



No habla de la posible llegada de fichajes

Del tema del mercado no te voy a contestar. Ya me conocéis. La importancia y la inmediatez es el partido ante el Villarreal.