Pareja: "Con Emery no había un día tranquilo"

El exsevillista Nico Pareja analizó las virtudes de Unai Emery en la víspera del encuentro que mide al Sevilla con el Villarreal, actual club del preparador vasco. El argentino, ya retirado del fútbol, no dudó en destacar, en los micrófonos de Radio Marca, el carácter "motivador" del técnico y en que hacía gala de una exigencia diaria que a él, particularmente, le gustaba.





Recuerdo de Emery y su fichaje por el Sevilla

"Guardo siempre los mejores recuerdos de la etapa que me tocó vivir con Unai, tanto la de Moscú como la de Sevilla. Coincidimos en Moscú, en un país y un fútbol totalmente diferentes al que estábamos acostumbrados. Tuvimos experiencias diferentes pero siempre de la mano de la competitividad, de querer ganar. Cuando supe que venía uno se alegra. Con mucha experiencia en el fútbol español, era importante tener un técnico del cual aprender. Fue uno de los principales responsables de que yo llegara al Sevilla, así que le debo mucho. A nivel sobre todo salarial era una pega por el contrato importante que tenía yo en Moscú, se necesitaba un empujón de un entrenador para poder ficharme en ese momento. Para mí fue muy importante conocerlo, obviamente la llamada de un club tan importante como el Sevilla, de una ciudad tan linda".

Éxitos con el equipo hispalense

"Ninguno de los que llegamos ese año podríamos esperar lo que llegaría después. Todo lo que hace el Sevilla en la Europa League parece que es fácil, pero no es para nada fácil. Puedes ver todos los equipos españoles que han jugado la Europa League estos años, y no es para nada fácil. Seis títulos en los últimos años es para estar orgulloso. He sido un privilegiado de haber formado parte de esa historia. No hay duda de que es la hostia. Ni el sevillista más positivo se podía imaginar lo que iba a venir. Ese año se hizo una revolución, la importancia de Unai, la confianza de Monchi... Se juntaron, aparte de buenos jugadores, muchas buenas personas con un mismo objetivo. Era un buen combo".

Carácter de Emery

"Con él vivíamos en tensión porque te obligaba, no podía relajarse nadie. Te exigía mucho en los entrenamientos, conmigo el primero. No había un día tranquilo, te tenía metido y no había tiempo para disfrutar la victoria ni para lamentarse de la derrota. Es muy motivador, te tiene constantemente alerta, no te permite bajar los brazos y no se casa normalmente con ningún jugador. Le gusta mucho el orden, trabaja mucho la parte táctica. A mí me gusta que traslade esa tensión".

¿Cree que le irá bien en el Villarreal?

"Yo creo que le va a ir bien. Es un técnico muy capaz y el Villarreal tiene un estilo de jugadores, a nivel de carácter, muy parecido al perfil que teníamos nosotros. Gente muy de vestuario, de calidad, creo que le va a ir bien. Es un acierto el fichaje de Unai por el Villarreal".

¿Por qué considera que no le fue bien en clubes como el Arsenal o el PSG?

"El estilo de jugadores, los perfiles de personalidades son diferentes. Más que en el juego, está ahí. Es un loco del fútbol y está todo el día metido. A veces para manejar vestuarios tan importantes, con jugadores de tanta jerarquía, hay que estar ahí dentro para saber realmente qué es lo que pasa, porque jugadores de calidad tienen. Son experiencias y creo que la base está ahí".

¿Cómo se comunicaba con los jugadores rusos?

"Era difícil y a veces hasta gracioso. Porque al ser un técnico tan intenso, no es fácil. Para explicar situaciones tenía que hacer mucho más hincapié en toma de decisiones o tratar de leer el juego de cierta manera. Él, que habla mucho, que está constantemente explicando, y al final no te puedes comunicar, creo que fue lo más difícil de su etapa en Moscú".