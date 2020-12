Ocampos: la superada "ansiedad" del gol y su secreto en los penaltis

Sevilla F.C., Lucas Ocampos, se ha levantado hoy "con sueño, como todos los días. Me fui cansado al entrenamiento. Las mañanas son complicadas y más cuando hace frío".

El jugador del, se ha levantado hoy "con sueño, como todos los días. Me fui cansado al entrenamiento. Las mañanas son complicadas y más cuando hace frío". Lo ha hecho tras ser uno de los grandes protagonistas en el triunfo ante el Villarreal. Contento después de marcar otro gol de penalti, "aprendí a tirarlos así en Italia y practico ahora con Bono"; y feliz "no sólo por el tanto y la asistencia, sino por la solidez del equipo".

Atrás quedó "la ansiedad" que sentía por no marcar, "porque estoy trabajando en ello, es normal que ocurra cuando no marcas y debo entender que aporto otras muchas cosas buenas al equipo en mi rol"; y ahora sí piensa en el derbi, "un partido para el que no hace falta dar motivación porque todos vamos a querer dar lo máximo". De todo ello ha hablado en la entrevista concedida a COPE Sevilla, en la que también ha manifestado que se asocia cada vez mejor con su compatriota Marcos Acuña:



"Tenemos una buena dinámica. Hablamos e intentamos que los movimientos que realizamos estén coordinados. No tuvimos un buen primer tiempo porque ellos apretaban bien y cerraban mucho los espacios. Hablamos cómo romper esa línea y en la segunda mitad ya lo hicimos mejor", ha afirmado.



Ocampos ha reconocido que está trabajando para superar "la ansiedad" que le generaba no marcar: "Lo estoy trabajando, hablándolo. Es muy común que después de hacer goles casi todos los partidos te vayas desinflando un poco cuando llega una racha de varios encuentros en los que no marcas. Además, sabiendo que cumplo otro rol y que no sólo aportoo al equipo goles y asistencias. Hago otras muchas cosas que son buenas para el grupo".

Así ensaya Ocampos los lanzamientos de penalti

Ha desvelado también el extremo argentino del Sevilla, que marcó ante el Villarreal su tercer tanto desde el punto de penalti, dónde reside la clave para marcarlos casi todos: "Nunca los tiraba los penaltis en otros equipos porque a donde iba siempre había un lanzador. A cá los tiraba Éver Banega, pero un día le pedí tirar uno y me lo dio, tal vez porque me llevaba bien con él (bromea). Desde ese momento los tiro yo, y por suerte casi siempre los meto todos. La forma de tirarlos lo fui practicando cuando llegué a Italia. Aquí también hablo con Bono, que los para muy bien y él, como arquero, me da su punto de vista. Así lo vamos practicando".



Aunque aún no ha visto a Monchi, porque hoy era un día de entrenamiento sólo para recuperar, sabe como vive los derbis el director deportivo y está seguro de que se dejará ver por el vestuario antes de la cita ante el Betis. "Se pone un poco tenso, lo pone nervioso, tenso. Pero hoy no lo vi. Fue un día de recuperación. Seguramente aparecerá antes del partido".



Ocampos asegura que, pasado el Villarreal, ahora sí se piensa en el derbi sevillano: "Ya sí estamos de lleno metidos en el derbi, un partido para el que no hace falta dar mucha motivación ni hablar mucho para saber que es un gran encuentro. Para mí el Betis es un gran equipo, tiene buenos jugadores y no cambió mucho respecto al año pasado. Es el derbi y en el derbi todo el mundo trata de dar lo máximo. Los dos vamos a querer ganar y va a ser un partido importante para todos", ha afirmado.



Respecto a la baja de Fernando, Ocampos destaca su labor, pero confía en lo que aportarán otros compañeros que esperan su oportunidad: "Uno nunca quiere perder a Fernando, porque el equipo lo considera una pieza fundamental. Todo el mundo sabe lo que aporta, pero los compañeros están todos preparados, esperando su momento y el que juegue lo hará bien. Se sentirá apoyado por el resto del equipo y seguro que hará un buen partido".



El extremo argentino cree que el Sevilla llega un buen momento tras el triunfo ante el Villarreal en el que él ha brillado: "Estoy contento el partido, pero más allá del gol y la asistencia. Me sentí bien y el equipo se mostró muy sólido ante un Villarreal, que juega muy bien. Contento por recuperar la dinámica que llevaba en los anteriores partidos".



"Estamos encontrando la solidez y nos estamos afianzando después de ganar a dos equipos muy buenos como Valencia y Villarreal. Te da confianza en lo grupal, queda mucho pero por este camino tenemos que seguir para que las cosas salgan como queremos nosotros".