Monchi no quiere bajas: "Mi rival es el Betis; mi enemigo, el virus"

A Monchi no le agrada que se dé al Sevilla FC como favorito claro para este sábado.

Monchi es más que un director deportivo y más que un director general. Es alguien a quien no se le escapa un detalle, alguien con tacto y amolitud de miras que siempre sabe transmitir el mensaje oportuno en cada momento. Y así de bien le va al Sevilla FC, cuando lleva él los mandos.



El isleño ha utilizado la red social Twitter para referirse al posible brote de Covid-19 que parece haberse instalado en el Real Betis, deseando "que no haya ninguna baja" por dicho motivo para El Gran Derbi: "Mi rival es el RBB, mie enemigo el virus".



Pero su tuit, además, esconde un mensaje para el propio entorno del Sevila FC, advirtiendo a quien crea que crea que los de Julen Lopetegui son muy favoritos o que tienen la victoria asegurada que está muy equivocado: "Sacrificio, lucha y humildad".



Lo dicho: el mensaje oportuno en el momento oportuno.