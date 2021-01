Bono: "No entramos como queríamos, pero el punto es justo"

"Sabemos que todos los derbis son partidos especiales, de muchas emociones mezcladas. No entramos en el partido como queríamos y ellos sí; nos presionaron bien, pero el equipo compitió. Ahora, pensaremos en los partidos siguientes", resumía en su comparecencia ante los micrófonos de Movistar Plus uno de los héroes del encuentro, Yassine Bono, que detuvo un penalti a Fekir en la reanudación.

"A veces, cuando tienes un plan de partido y no te sale, tenemos la duda; en el partido no es fácil cambiar el chip. Ellos estuvieron bien, pero, en el segundo tiempo, el equipo reaccionó y es un punto justo", añadía el internacional marroquí para justificar el bajo nivel exhibido durante gran parte del choque por los nervionenses, que llegaban al Benito Villamarín con un lógico cartel de favorito por su posición en la tabla.

Sobre la acción decisiva, el ex del Girona sentenció: "Son momentos; sabemos lo que son los penaltis. Unos toca pararlos y otros, no. No me sorprendió (el cambio de tirador), porque Nabil estaba haciendo un buen partido, lo habia provocado él y merecía su gol también".