Gudelj, autocrítico con la imagen del Sevilla ante el Betis: "No podemos estar contentos" Lince

Nemanja Gudelj fue uno de los protagonistas del Sevilla FC en el empate ante el Betis en el Benito Villamarín. El centrocampista internacional serbio fue titular en este primer partido del año, aprovechando la baja por sanción de Fernando Reges. Además de ser la sombra de Fekir, resultó decisivo al cruzarse en el camino de Canales y desviar a córner un balón que iba directo al fondo de las mallas de Bono y que habría sido el 1-0, mediada la primera parte.

Gudelj ha valorado el punto sumado, pero se ha mostrado autocrítico con la imagen mostrada por el Sevilla en El Gran Derbi: "No estamos contentos, ya que veníamos aquí para ganar y no lo hemos hecho. En la primera parte sufrimos demasiado, ellos salieron demasiado agresivos y eso no puede ocurrir. En la segunda parte estuvimos mejor, debimos hacerlo así todo el partido".

Para el mediocentro nervionense, otro de los puntos débiles de su equipo en El Gran Derbi fue conceder el gol del empate apenas unos minutos después de adelantarse en el marcador, contra todo pronóstico en ese momento -ya que era el Betis el que dominaba- y por mediación de Suso. "El empate llega demasiado pronto, pero luego tuvimos tiempo para marcar el segundo", ha lamentado.

"Sobre el penalti, Diego Carlos dijo que tocó el balón, yo lo tengo que ver aún", ha indicado Gudelj sobre la polémica acción entre el central brasileño del Sevilla y el delantero marbellí del Betis, Loren Morón.

En lo personal, el jugador blanquirrojo se mostró satisfecho, aunque no pudo ocultar que se marcha del estadio del eterno rival con la sensación de que el Sevilla pudo obtener un resultado mucho más positivo: "Siempre intento dar el máximo. Hoy era ese día de darlo todo en el campo y se queda el mal sabor de no ganar".

"Pero (el mal sabor de boca) sólo durará un día", ha añadido, recordando que en menos de 72 horas toca cambiar el chip y centrarse en el compromiso de Copa del Rey. El próximo 5 de enero, a las 19:00 horas, el Sevilla visitará el Estadio Linarejos para medirse al Linares Deportivo, rival de Segunda B, por un puesto en la siguiente ronda del torneo.