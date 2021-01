Lopetegui: "Veníamos con la intención de ganar"

Julen Lopetegui es el gran señalado. Su planteamiento inicial y su conservadurismo general han desatado las críticas del sevillismo. El técnico vasco, sin embargo, ha dicho tras El Gran Derbi que tuvo "la intención de ganar". No lo pareció.

"Sumar punto siempre es positivo y más en un campo tan difícil, como éste. Veníamos con la intención de ganar. Hemos empezado mal, en la primera parte ellos han sido superiores y han tenido ocasiones, pero logramos igualar el partido y hacer lo más difícil, que era adelantarnos. Luego llegó el penalti demasiado pronto y es una lástima porque, excepto el segundo penalti, ellos no tuvieron más llegadas de peligro en la segunda parte; en la primera, sí. La segunda parte ha estado muy nivelada, en la primera fueron ellos superiores", comenzó diciendo Lopetegui.

"Ellos salieron muy fuertes y, en vez de adaptarnos, hemos estado muy pendientes del árbitro, demasiado. En la segunda salimos concentrados y hemos competido mejor", ha añadido más tarde el preparador sevillista, que ha reconocido que su equipo no encontraba "la manera de dar cuatro o cinco pases seguidos".

"Queríamos acabar las jugadas por el mismo lado que empezábamos, pero ellos han estado muy agresivos sin balón y fueron mejores en toda la primera mitad. En la segunda, hemos equilibrado el partido y creo que les hemos superado en el juego, lástima que el empate les llegó muy pronto", ha indicado.

"No he visto los penaltis, sinceramente, supongo que son los dos porque los han pitado; pero no los he visto y no tengo opinión", ha señalado Lopetegui sobre las dos penas máximas, agregando la crítica a sus pupilos por no "entender que cuando el árbitro pone el listón de permisibilidad alto hay que subirse a ese listón y no estar tan pendiente de lo que pita y de lo que no".

"¿Su empate? Sí, fue una pena porque podríamos haber jugado un poco más con su nerviosismo, correr mejor al espacio y tener más tranquilidad, pero el empate les ha permitido reaccionar. No paramos, esto va muy rápido y en tres días tenemos una final, porque la Copa es así y no da más oportunidades", terminó el otrora seleccionador español.