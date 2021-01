Suso: "Jugaron mejor; hoy el empate está bien"

Suso, autor del gol del Sevilla, daba por bueno una igualada en el derbi que, admite, tal vez esta vez no merecieron. "Hoy jugaron -el Betis- mejor que nosotros y estuvieron mejor en general. El empate está bien", admitía el gaditano en Gol, donde reconocía que el Sevilla no había sabido imponer en ningún momento su juego y dominio habituales.

"No estuvimos igual que en otros partidos, no sé el porqué, pero ellos estuvieron mejor, tuvieron esas ocasiones que nosotros no tuvimos y pudieron jugar bien. A lo mejor el mérito es de ellos, que presionaron bien y no nos dejaron hacer nuestro fútbol", indicaba el sevillista, que tuvo palabras de elogio para el 'salvador' Bono.