Bono ya ha cuadruplicado, prácticamente, su valor

Se han disputado 99 derbis de manera oficial y Yassine Bono ha sido el primer portero del Sevilla FC que le ha detenido un penalti al Real Betis, tal y como resalta este domingo la web oficial del club nervionense. El eterno rival dejó de marcar otros tres, pero porque se marcharon directamente fuera.

Así las cosas, puede decirse que los de Julen Lopetegui se llevaron un punto como botín del Benito Villamarín gracias al internacional maroquí, que desde la lesión de Tomas Vaclík le está dando muchísimo al Sevilla FC.

Es la primera pena máxima que detiene Bono en Primera y la segunda con el Sevilla FC, pues evitó que Raúl Jiménez marcase desde los once metros en la pasada Europa League. El ex del Girona FC no ha perdido en el 83,3 % de los encuentros (36) en los que ha defensido la meta blanquirroja, habiéndola dejado a cero el 55,6 % de las ocasiones (20 encuentros).

Son datos que han hecho que su valor se dispare hasta los 15 millones de euros, según la web especializada Transfermartk. Es decir, al haber costado sólo cuatro al Sevilla FC, desde que recaló en Nervión ha cuadruplicado, prácticamente, su estimación de mercado.