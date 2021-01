Linares - Sevilla FC: La segunda unidad para pasar página

Anda aún el sevillismo con el gesto torcido por la actuación de los suyos en el derbi. Sin duda, el punto fue lo más positivo, pero el hecho de verse superado en el juego por el eterno rival no cuadra con las ambiciosas miras de todos los que laten en blanquirrojo, señalando especialmente a Lopetegui por su temeroso planteamiento.

Pero el fútbol no para y no hay tiempo para lamentaciones. En un arranque de año de infarto, antes de que LaLiga vuelva a elevar las pulsaciones nervionenses con dos choques de alto voltaje frente a Real Sociedad y Atlético de Madrid, separados por sólo cuatro días, llega una nueva parada de esta atractiva Copa del Rey en la que todos esperan sorpresas pero confían en no protagonizar ninguna de ellas.

Toca cambiar el chip, pasar página y afrontar la cita con la seriedad que se merece. Esta campaña, sin la Europa League, el torneo del K.O., en el que los nervionenses también han brillado con fuerza en este siglo, se presenta como la única opción real de levantar un título. Y en Nervión querrán a buen seguro quemar todos sus cartuchos en esta competición que cuenta con la trampa de jugar a partido único y como visitante en estas primeras rondas ante rivales de inferior categoría.

El recuerdo del Mirandés, el único tachón en el sobresaliente expediente de un Lopetegui al que sus logros indultan de escasos borrones como el del derbi, sigue muy vivo en la memoria colectiva del sevillismo. Y aunque este martes estará enfrente un rival de Segunda B, la confianza nunca es una buena compañera de viaje.

El Linares, que esta campaña ha regresado a la Categoría de Bronce y marcha tercero en su grupo, el mismo del filial sevillista, opondrá la habitual ilusión del modesto y contará con el apoyo de 2.500 aficionados en las gradas de Linarejos, factor que también cuenta por lo inusual en estos tiempos de pandemia. Pero la segunda unidad nervionense, a poco que muestre la misma personalidad que ante el Ciudad de Lucena, en la anterior ronda, debe bastar para seguir avanzando a la espera de platos más fuertes, sin desgastar aún a los primeros espadas para LaLiga.

Lopetegui, de hecho, ha dejado en la capital hispalense a baluartes como Diego Carlos, Ocampos y Navas, estos dos últimos con algunas molestias tras el derbi. Así, se espera un once plagado de los menos habituales, si bien la lesión de Vaclik, y el hecho de que Javi Díaz lleve mucho tiempo sin competir, invita a pensar que Bono, el héroe ante el Betis, repetirá bajo palos. Para proteger al marroquí, la zaga se verá casi por completo remodelada, si bien el ex seleccionador podría mantener a Koundé para ganar en fiabilidad junto a Sergi Gómez, con Aleix Vidal ganando minutos en la diestra y Rekik encontrando los suyos una vez más en el flanco izquierdo, donde Escudero sigue de baja.

Por delante, son muchas las variantes, pero jugadores como Óscar Rodríguez deben aprovechar la oportunidad. Para acompañar al ex del Leganés en la medular, Gudelj, pese al regreso de Fernando a la lista, apunta a repetir como pivote, con Rakitic o el Mudo también por avanzados, mientras que en ataque, Idrissi es otro de los llamados a reivindicarse, con Munir en el otro flanco y la duda en la punta de lanza, donde podría repetir De Jong para guardar al más entonado En-Nesyri, pues Carlos Fernández también es baja por lesión.

Con esos mimbres, el Sevilla FC visitará por tercera vez en su historia la ciudad de Linares con el ineludible objetivo de mantener su pleno de victorias ante un rival que sólo tiene la baja de Fran Morente por lesión. Sus compañeros tratarán de dar la campanada, algo que bien sabe su entrenador, Alberto González, que la pasada temporada al frente del Real Jaén, de Tercera, dejó fuera al Alavés en la primera eliminatoria (3-1) y en la segunda solo cedió en los penaltis frente al Levante tras empatar a uno. Ahí está el aviso. Toca responder como la ocasión merece. Es el regalo de Reyes que todo el sevillismo espera.

Alineaciones probables

Linares Deportivo: Razak; Neto, José Cruz, Josema, Villarejo; Lara, Rodri, Fran Carnicer, Toni García; Hugo Díaz y Chendo.

Sevilla FC: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Sergi Gómez, Rekik; Gudelj, Rakitic, Óscar Rodríguez; Munir, Idrissi y De Jong.

Árbitro: Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Linarejos.

Hora: 19:00 h

TV: Cuatro y DAZN