Lopetegui y sus 'dudas' sobre Bryan Gil

Bryan Gil está en boca de todos. Es el jugador de moda en LaLiga y tras sus dos goles de ayer, que le dieron el triunfo ante el Eibar, ya empiezan a mirar al futbolista cedido por el Sevilla FC como una estrella en ciernes de nuestro fútbol.

Pero también, a su vez, empiezan a mirar hacia Nervión y señalar a Lopetegui, que contaba con el gaditano en una función similar a la de Idrissi, muy residual y para desatascar partidos comprometidos en los últimos minutos, en los que hubiera que abrir campo.

Tal vez por ello, para que no se estancase, Monchi lo dejó ir, pero ahora que brilla tanto, al entrenador sevillista se le empieza a cuestionar por ello. Y también se le pregunta sobre si está siguiendo de cerca la prograsión del joven valor de la Carretera de Utrera. "No lo he podido ver hasta ahora, pero sé que está haciendo una buena temporada", indicaba el técnico guipuzcoano en la previa del duelo ante el Linares.

En este sentido, Lopetegui advertía que su marcha no ha tenido que ver nada con una posible falta de confianza en sus actitudes. "El Sevilla tiene un fantástico futbolista de futuro. No tengo dudas con él, ni antes ni ahora. Seguro que será un jugador importante", afirmó cuando fue preguntado al respecto.