Ocampos y Diego Carlos, en lados opuestos de la balanza

Pocos sevillistas se salvaron de la quema en el derbi del pasado sábado. Lastrados por el erróneo plan de Lopetegui, casi todos los pupilos del vasco ofrecieron un nivel por debajo de lo esperado. Pero una vez más, Lucas Ocampos tiró del carro y demostró que, aun sin ser el goleador del pasado curso, sigue siendo posiblemente el jugador más determinante de este Sevilla FC.

De una presión suya en la banda nació el gol de Suso, aprovechando el error el el despeje de Mandi, gozando además de una de las pocas ocasiones nervionenses con un disparo de rosca que se marchó fuera por poco, con 1-1 en el marcador. Sin duda, fue el jugador blanquirrojo que más empeño puso en un pobre Sevilla FC, siendo detenido en falta por los béticos en cuatro ocasiones, más que ningún otro compañero suyo.

De este modo, Ocampos, que este curso sólo lleva anotados cuatro tantos (tres en LaLiga), todos desde el punto de penalti, es ya el segundo jugador del campeonato que más faltas recibe, con un total de 44 en sus 15 encuentros, casi tres me media por partido, lo que viene a reflejar las dificultades que los rivales encuentran para frenar al ex del Marsella.

Sólo hay un jugador de LaLiga que haya sido frenado en más ocasiones de manera ilegal por el contrario. Y no es otro que Nabil Fekir, que recibió seis faltas en el derbi, incluido el penalti de Acuña que no acertó a transformar y que hubiera supuesto la remontada verdiblanca. El francés, un habitual en este ranking, ya suma 52 faltas en contra, también en 15 encuentros, cerrando el podio Kike García, del Eibar, con 43.

En el otro lado de la balanza, en las filas sevillistas se encuentra también el jugador que más penaltis cometió en el año 2020 en todas las competiciones, siendo además el primero en hacer una pena máxima en este 2021, según indica @OptaJose. Se trata de Diego Carlos, al que su corpulencia física le juega en ocasiones una mala pasada en estos lances, si bien otras veces responde simplemente a errores propios al no medir bien.

Ya el pasado año hizo hasta 6 penaltis, tres de ellos en la fase final de la Europa League, ante Wolverhampton, Manchester United e Inter de Milán, si bien todos ellos fueron subsanados por su equipo, e incluso por él mismo, crucial en la final al ejecutar una espectacular chilena que propició el gol de Lukaku en propia meta. Y nada más comenzar este 2021, volvió a tropezar en la misma piedra, al cometer un penalti sobre Loren que despertó, no obstante, algunas dudas, alimentadas por las propias palabras del delantero bético tras el choque. Se trata, en cualquier caso, de una faceta en la que tiene que trabajar y que debe corregir.