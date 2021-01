Banega sigue a lo suyo, repartiendo magia

Hubo quienes no lo querían. Seguramente, los mismos que después quisieron que no se pusiera más "la camiseta del Sevilla FC", tras ser expulsado ante el Girona FC. Muy pocosrepararon en que aquella temporada Éver Banega no podía más, en que lo jugaba abslutamente todo, actuando como mediocentro y con Franco Vázquez, un mediapunta, como único compañero en la zona ancha. Y no sólo eso, sino con un tobillo maltrecho al que no le daba nunca tiempo de recuperarse.



Por eso, tras el obligado parón por la pandemia, apareció un nuevo Banega. O, más bien, el Banega de siempre. Lo que parecía nuevo era su tobillo. Y, a su verdadero nivel, no es de extrañar que el Sevilla FC acabase la temporada como un tiro y levantando una nueva Europa League.



Los que creían que Banega se iba a Arabia Saudita a retirarse (los mismos, seguro) también estaban equivocados, según el nivel que está exhibiendo en el Al-Shabab, tal y como muestran las estadísticas de Stats Bomb.





Adaptar la comunicación a lo contemporáneo. Así presentó Al-Shabab ???? a Éver Banega ??pic.twitter.com/nk0jf3YFya — DataRef (@DataRef_) September 16, 2020

El rosariano sigueel juego como nadie,, realizandoy provocando. Sin duda, un jugador de videojuego al que se le echa mucho en falta en unque, sin su criterio, de momento no se encuentra a gusto a la hora de montar ataques elaborados.Obviamente, su marcha a una liga muy menor tuvo que ver con los económico (), pero los buenos juegan bien al fútbol donde sea.