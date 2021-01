Un sevillista en el mejor once estadístico de 2020

Víctima del cansancio, y después de superar algunos problemas físicos que le hicieron perderse un par de encuentros a comienzos de diciembre, Jesús Navas no ha comenzado este 2021 en su mejor momento de forma. Pero nadie duda de la capacidad del palaciego para sobreponerse y poder ofrecer el espectacular nivel que dio en este pasado 2020.

En este sentido, la web ProFootballDB, especializada en el análisis de los datos estadísticos, ha incluido al capitán del Sevilla FC en el mejor once del pasado año, realizado desde un punto de vista estadístico y analítico, que no es el mismo para todos los jugadores de este equipo ideal.

Así, por cada demarcación se seleccionan diez atributos específicos del juego, por lo que los resultados de ese análisis, bajo una fórmula denominada Quality, reflejan a los mejores futbolistas entendidos como aquellos que han tenido una aportación más completa en su puesto específico.

Para medir el rendimiento de Navas, por ejemplo, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos propios de su demarcación: carreras, centros, pases progresivos, duelos, faltas por amarilla, intercepciones, veces regateado, recuperaciones vs. faltas, duelos ofensivos y regates por 90'. Así, su gran valor reside en destacar en varios de esos registros del juego, y no tanto en brillar en uno o dos de los más llamativos.

El palaciego cerró 2020 con 50 partidos y 10 asistencias, destacando, además de por su proyección ofensiva y sus centros, por rozar la perfección con su media de regates y mostrarse igualmente solvente a la hora de evitar ser rebasado, por lo que se Quality es de 85.

En este sentido, la citada web explica por qué, entre otros motivos, el elegido como mejor lateral diestro en este once estadístico de 2020 no es Alexander-Arnold, elegido en el once del año por la FIFA y decimosexto en el ranking de ProFootballDB, a verse muy penalizado por sus problemas en el uno contra uno. No en vano, el defensor del Liverpool ha sido superado hasta 34 veces más que Jesús Navas, presente por tanto en un once de muchos quilates que puedes descubrir en nuestra galería.