Piden un "esfuerzo" para evitar que Otávio pueda ir al Sevilla

Valorado en 18 millones, Otávio se convertirá en una de las estrellas por las que se pelearán en el próximo mercado de fichajes. Después de cinco años en el Oporto, el centrocampista brasileño afronta sus seis últimos meses de contrato sin que los 'Dragones' le hayan hecho una oferta satisfactoria y con varios grandes equipos pendientes de él.

Uno de ellos es el Sevilla FC, que le sigue desde hace tiempo y que, como ya revelara Iker Casillas en el pasado periodo estival de fichajes, Monchi lo tiene apuntado para cuando se pueda poner a tiro. El momento es ahora, cuando aún no se ha comprometido con nadie y después de que no haya renovado con el Oporto. Y antes de que otros clubes de mayor potencial económico, especialmente los ingleses, entren en la puja.

Según aseguraba ayer Calciomercato, la AS Roma, el Nápoles y el Sevilla FC son a día de hoy los clubes que más interés han mostrado, aunque son los de Nervión los que más tiempo llevarían detrás de él.

Sin embargo, el Oporto no ha dicho su última palabra. Abel Braga, el que fuera su último entrenador antes del salto a Europa, se ha referido al asunto en A BOLA TV y ha mostrado su extrañeza de que Oporto y Otávio no hayan dado un paso adelante con la buena sintonía del jugador con la afición y el deseo del club de seguir contando con una de sus piezas mas válidas. "Creo que sí, que debería renovar. Para el deportista y el ser humano que es. Por lo que veo en la televisión, es muy popular en los partidos. El FC Oporto debería hacer un sacrificio para mantenerlo. Incluso sorprende que no llegara a un acuerdo para correr ahora el riesgo de que Otávio salga libre. No puedes perder a un jugador así. A menos que no se pueda encontrar una solución razonable para ambas partes. Pero Otávio es un jugador que merece el esfuerzo", afirma Braga.

Sus números así lo dicen. En la presente campaña lleva tres goles y cinco asistencias en 18 partidos y es un fijo para Conceiçao. Y en la anterior resultó clave en la consecución del título liguero de los 'Dragones'. Con 25 años, en su madurez deportiva, tal vez Otávio haya decidido que es el momento de dar el salto a un campeonato más fuerte.