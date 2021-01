Las confesiones de Carlos Fernández y Franco Vázquez

Los sevillistas Carlos Fernández y Franco Vázquez, dos de los jugadores con más posibilidades de salir de Nervión en las próximas fechas, participaron en una entrevista organizada por EverFX en la que tuvieron que responder a las preguntas de tres jóvenes aficionados.

- ¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido futbolista?

- Franco Vázquez: "Lo que me hubiese gustado, aunque no lo he estudiado, es arquitecto. Es algo que me gusta y que siempre estoy mirando y viendo las cosas nuevas. Creo que arquitecto hubiese sido una buena profesión".

- Carlos Fernández: "No lo sé a ciencia cierta, me hubiese gustado algo relacionado con el deporte. Seguramente hubiera estudiado INEF o fisioterapia. Algo que me mantuviera activo, siempre he hecho mucho deporte desde pequeño".

- ¿Cómo estáis llevando el hecho de no tener aficionados en el estadio?

- FV: "Muy mal, cambia un montón el juego. Es muy diferente, es como un entrenamiento. Así que ojalá pronto pueda volver la afición y vivir el fútbol, que es lo más lindo, con la gente y la hinchada".

- CF: "Ahora estamos más acostumbrados. Al principio, cuando volvimos del confinamiento, era muy raro. Nunca habíamos jugado sin público, parecía un entrenamiento y se escuchaba todo. Esa tensión del aficionado en la grada no la teníamos y había que acostumbrarse. Ahora estamos más acostumbrados e incluso lo vemos con normalidad. Lo raro va a ser cuando volvamos a jugar con público".

- ¿Cuál es el gol que más celebraste como sevillista?

- FV: "El de la final de la Europa League [de 2020 ante el Inter de Milán]. Aunque fue en contra [propia meta] fue un gol que nos dio la victoria y el tan ansiado título de la sexta [Europa League]. Ese fue el que más festejé".

- CF: "Muchos, porque al final soy sevillista desde pequeño y he ido mucho al campo con mi padre y luego me tocó como jugador. Uno de los que más celebré fue el gol de Coke [Andújar] en la final contra el Liverpool por cómo se dio el partido, cómo fue todo. Me acuerdo de que estaba en casa y es uno de los que más he celebrado junto al gol de cabeza que metió Palop contra el Shakhtar. Me acuerdo que había llegado de entrenar, aún no estaba en la cantera del Sevilla FC".

- ¿Quién es el compañero de vestuario más divertido?

- FV: "Hay muchos, pero creo que el más divertido es Aleix Vidal. Siempre está haciendo bromas y es muy simpático. Es el que se lleva todas las risas".

- CF: "Con el que más tiempo estoy y que es más bromista es Óliver Torres".

- ¿Qué jugador de Latinoamérica es tu favorito?

- FV: "Aparte de Messi, obviamente, un jugador que me gusta es Lo Celso. Es argentino y ahora está jugando en Inglaterra. Es un jugador muy interesante y me gusta mucho cómo juega".

- CF: "Messi. Es un poco fácil la pregunta. Messi, sí, es él".

- ¿Cuál es tu jugador favorito de la historia del Sevilla FC?

- FV: "Hay muchos: Jesús [Navas], por todo lo que significa; Reyes, Luis Fabiano... Hay muchos. Si tengo que elegir uno, es difícil pero obviamente creo que, porque nació aquí y es sevillista de siempre, Jesús [Navas] es el más importante".

- CF: "Hay muchos, pero el que durante mucho tiempo tuve como referencia cuando era pequeño y estaba en la cantera era Kanouté. Es mi favorito".

- Despedida...

- CF: "Espero que todo vaya bien y dentro de la situación que estamos viviendo todos estéis bien y desearos lo mejor para 2021".

- FV: "Que tengan un feliz año y sigan disfrutando del fútbol y pronto podamos dar una alegría a todos los sevillistas".