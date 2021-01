El Sevilla FC recibe este sábado en el Sánchez Pizjuán a la Real Sociedad, el mejor visitante de LaLiga. Un partido en el que destaca un nombre propio como el de Carlos Fernández. El delantero, que no está contando con la confianza de Lopetegui, estuvo cerca de acabar saliendo al conjunto 'txuri urdin', que lo intentó firmar hasta el último día. Ahora, con la apertura del mercado de enero, en San Sebastián han puesto a poner sus ojos sobre el delantero, ante la falta de oportunidades que le está dando el técnico sevillista.

Un tema sobre el que en ESTADIO Deportivo no hemos dudado en debatir, como parte de nuestro nuevo espacio 'El Debate de ED', dirigido por Alejandro Sáez. "Si yo fuera Carlos querría salir", asevera un crítico Aitor Torvisco que tiene claro lo oportuno de su marcha, tanto por el bien del futbolista como por los intereses económicos del Sevilla FC: "El club no tiene que tener miedo a venderlo y que Carlos Fernández rompa lejos de Nervión".

"Lleva un mes sin jugar, y en LaLiga, dos. Ahí pasa algo", apostilla Torvisco, redactor de esta casa. En la misma línea, también, se muestra el compañero Álvaro Palomo, quien no duda en que "hay que venderlo", pero "no a cualquier precio". Quizá "con una opción de recompra". ¿Una cesión? No es la mejor fórmula para Palomo: "Quizá con una opción de recompra, como ya se barajó en verano. La cosa es ingresar algo con su venta para firmar a otro. El Sevilla FC necesita más mordiente arriba".

El futuro de Carlos Fernández y las expectativas sobre el partido de este sábado ante la Real Sociedad, al completo, en el vídeo que acompaña a esta noticia. No dudes en compartir tu opinión con nosotros en redes sociales utilizando la etiqueta #ElDebateED.