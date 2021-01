Previa Sevilla F.C. - Real Sociedad: el Sol del Sur o la Filomena del Norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pone nombres a las borrascas, junto a portugueses y franceses, para agudizar la atención de las poblaciones cuando tras algún fenómeno atmosférico hay una fuerte amenaza. Filomena (nombre musical por excelencia, dicen) va a pasar a la historia por poner en jaque con nieve y agua a más de media España coincidiendo con la fecha en la que radicales americanos han golpeado la democracia de Estados Unidos asaltando el Capitolio (ninguna gracia el hecho, pese a los disfraces y fotos de chirigota).

Filomena disfrazada de Real Sociedad, o al revés, visita este sábado un Sánchez-Pizjuán en el que debe lucir el sol a las dos de la tarde, eso dice la AEMET. La amenaza al Sol del Sur, la claridad que a veces muestra el equipo de Lopetegui en una campaña con dientes de sierra, llega del Norte: una Real que quiere dejar la tormenta en Nervión antes de afrontar, también en Andalucía, la 'Final Four' de la Supercopa de España.

Partido clave porque los dos van a pelear por los cuatro puestos de Champions y la Real (30) suma 3 puntos más que el Sevilla (27). El Sevilla, eso sí, ha disputado 3 partidos menos y, de ganar, igualaría a un rival al que podría superar con algunos de los otros 9 puntos pendientes (el martes jugará ante el Atlético de Madrid en el Wanda; el miércoles 17 de marzo recibe al Elche; y el martes 19 de enero visitará al Getafe en la jornada 19, que cierra la primera vuelta).

En este caótico batiburrillo de partidos que ha generado el Covid-19, las desigualdades asoman la cabeza en cada esquina. La Real, como el Barça, el Madrid y el Athletic, ha entrado ahora por primera vez en el sorteo (1/16) del invento copero de Rubiales. Con dos días más de descanso llega un partido decisivo, porque el Sevilla tuvo que solventar el martes su eliminatoria en Linares (0.2), donde se expuso -como ha apuntado con razón Lopetegui- a los lógicos riesgos de contagio que se dan en campos donde difícilmente los clubes modestos pueden cumplir las estrictas normas sanitarias que recoge el protocolo Covid.

Pero no es dado a quejas y lamentos Lopetegui. Nunca aportan y menos en esta etapa excepcional que estamos viviendo. Llega el segundo mejor visitante del campeonato y eso es lo importante. Una Real que sólo ha sumado un punto menos (17) que el Madrid (18) a domicilio y tan sólo ha encajado 6 goles lejos de su estadio. Ha perdido 2 de los 9 partidos que ha disputado fuera de casa (5 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, las dos por el mismo resultado: 2-1 ante el Levante y el Barça).

El mayor enemigo del Sevilla, en todo caso, es el propio Sevilla. ¿Aparecerá el equipo que despidió el año ganando con solvencia a otro rival directo, el Villarreal (2-0)? ¿O saltará al campo el conjunto que no hizo nada por ganar el derbi en el Benito Villamarín y que acabó salvando un punto gracias al penalti que Bono detuvo a Fekir? Lopetegui, al menos, puede utilizar a su once de gala para un encuentro que se puede considerar de '6 puntos': los 3 que suma el que gane y los 3 que pierde el rival directo en la pelea por entrar en el TOP 4 de LaLiga.

Julen recupera a su pieza angular: Fernando Berges. Faltó ante el Betis por sanción -acumulación de tarjetas- y se perdió buena parte del equilibrio del equipo. También descansaron en la Copa Navas, Diego Carlos y Ocampos, otras tres piezas fundamentales. En la portería, Bono es fijo porque aún está lesionado el meta checo Tomas Vaclík.

Con ellos, el once lo deben completar Koundé en el eje de la defensa y Acuña en el lateral zurdo (sigue siendo baja Escudero). Junto a Fernando, Jordán y Rakitic en el trío de la zona ancha (el croata tampoco jugó el derbi). Y arriba, con la baja también de Carlos Fernández (interesa a la Real), Ocampos y Suso ocuparán las bandas y En-Nesyri, un escalón por encima de De Jong, el puesto de delantero centro.

Imanol Alguacil alineará mirarando de reojo las semifinales de la Supercopa de España del próximo miércoles ante el Barça en el Arcángel de Córdoba (el jueves se medirán en la otra semifinal el Madrid y el Ahtletic de Bilbao en La Rosaleda de Málaga), porque su equipo va acumulando el desgaste de los kilómetros y el técnico vive pendiente de la enfermería.

Nacho Monreal y David Silva causan baja, mientras que las alegrías se las aportan el alta de Asier Illarramendi, que vuelve tras 15 meses de baja; Mikel Oyarzábal, recuperado tras haber estado tres semanas ausente por lesión; y Adnan Januzaj, que posiblemente no entre aún en el once titular frente al Sevilla. Si no juega Januzaj arriba, lo hará Alex Isak, que alterna minutos con Willian José (pendiente de una posible salida en el mercado de invierno).

Mucho en juego para el Sevilla. Ganar y seguir viendo la luz en una temporada que va sobre ruedas pese a la irregularidad en el juego (muy vivo en Champions, en Copa y con opciones de consolidarse en la zona alta); empatar y dar vida en la pelea por la cuarta plaza a un Villarreal que visita al Celta de Vigo; o perder y verse obligado a visitar el martes al Atlético con la tormenta metida en el cuerpo. Saldremos de dudas. O el Sol del Sur o la Filomena del Norte. Vaya el nombrecito.

Alineaciones probables:

Sevilla F.C.: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Rakitic, Ocampos; De Jong.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Guridi, Merino; Barrenetxea, Oyarzabal, Isak.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.