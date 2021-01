Los números de la Real Sociedad fuera de casa asustan

La Real Sociedad visita este sábado (14:00 horas) el Ramón Sánchez-Pizjuán y lo hace con unos números como visitante que asustan.Los de Imanol Alguacil sólo han sacado menos puntos fuera de casa (17) que el Real Madrid (18), tras haber ganado cinco encuentros, empatado dos y perdidos otros tantos.

La cuestión es éstos, ante Levante UD (2-1) y FC Barcelona (2-1), han sido bastante recientes, lo que muestras que el rendimiento del cuadro 'txuri-urdin' ha decaído, tras su estelar inicio.

El Sevilla FC, no obstante, no debe fiarse, ya que Nervión no es el fortín de antaño. El último rival en pisar fue el Villarreal CF y cayó (2-0), pero no puede decirse que el cuadro de Unai Emery, una amenaza absoluta para los puestos de Champions, fuese inferior.

Los de Lopetegui estarían en la zona media de LaLiga si únicamente contasen los partidos como local, tras haber ganado cuatro evites, igualado en uno y caído en dos.

Así las cosas, el Sevilla FC-Real Sociedad de este sábado se presume que será de máxima igualdad. Ambos quieren estar en la Liga de Campeones 21/22.