La afición del Sevilla tiene claro quién es el mejor recambio posible para Navas

La afición del Sevilla F.C. tiene claro que el plantel cuenta con recambio de garantías para cuando la carga de partidos o los problemas físicos hagan mella en Jesús Navas. Así al menos lo evidenció en nuestra #EncuestaHelvetiaED de este sábado ante la pregunta de si apostarían por Aleix Vidal o acudirían al mercado de fichajes invernal en busca de savia nueva.

El 89 % de los votantes se decantó por darle minutos y confianza al tarraconense, mientras que sólo un 11 % era partidario de buscar un refuerzo para la derecha en la actual ventana invernal.



Y no es la primera vez que la hinchada nervionense avala al catalán, pues hace unos meses un 62 % le veía como la mejor opción para dicho rol en caso de ausencia de Navas. Por entonces, hubo un 15 % que apostó por desplazar a Koundé y un 23 % restante que se decantaba por jugar con tres centrales y fijando a Lucas Ocampos como carrilero.

En cualquier caso, Aleix está aprovechando sus oportunidades con trabajo y buenas prestaciones. "Nunca es agradable entrar por las molestias de un compañero, pero es nuestro trabajo. No he tenido tiempo para calentar y siempre es difícil entrar desde el banquillo con un partido así, pero me voy contento por ganar y por las buenas sensaciones que he tenido", destacaba esta misma semana.

Hasta ahora, el de Valls ha disfrutado de 247 minutos en LaLiga, repartidos en seis encuentros. Mejor le ha ido en Copa del Rey, donde se ha podido desquitar en protagonismo con 180 minutos entre los duelos frente al Ciudad de Lucena y el Linares.