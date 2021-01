En-Nesyri: de los mejores de LaLiga en efectividad y contribución goleadora

Se le señaló, y no se le ha dejado de señalar, por fallar un mano a mano ante el mejor portero del mundo, Manuel Neuer. Y tenía el agravante de que había un título en juego y de que era una acción decisiva, es cierto, pero errores -o falta de acierto, en su caso- los tiene cualquier jugador del mundo. Por eso, realmente, de Youssef En-Nesyri lo que preocupaba es que no diese sensación de ser delantero para un equipo de Champions, cuando los otros dos o tres de la plantilla tampoco lo son.

Y es que el ex del CD Leganés no había marcado (ni aparecido, casi) ante rivales de enjundia (Bayern, Chelsea, FC Barcelona o Real Madrid), le costaba aportar cuando salía desde el inicio y hasta se mostraba torpe en carrera, dejándose el balón atrás o corriendo hacia adonde no debía. No era capaz de hacerse con el sitio de De Jong ni haciendo más goles que el holandés. Pero eso ya es pasado. De súbito, En-Nesyri comenzó a agarrar una confianza tremenda, a atacar centros con una fuerza y un timing espectaculares, a caer a los costados, a prestar apoyos, a tirar desmarques de ruptura... Y a darle al equipo, a un Sevilla FC que se estaba mostrando muy plano, profundidad: amenaza a la espalda del rival. Variantes para el ataque. Opciones para sentenciar partidos que se estaban ganado por la mínima y que se acaban yendo, con el equipo rival volcado en su área, sabiendo que nadie iba a ocupar el gran espacio que dejaba hasta su portero.

Y, obviamente, como un delantero vive de gol y, concretamente, de su efectividad, hay que destacar que el internacional marroquí ya es uno de los más destacados de LaLiga en este sentido, como muestra este gráfico de Alebia Analytics. Y es que En-Nesyri sólo dispara 1,7 veces por partido, cuando lo hacen bastante más Leo Messi (5,9), Karim Benzema (3,2), Luis Suárez o Gerard Moreno (3,1).

Y, con todo, En-Nesyri ya suma 12 tantos en lo que va de temporada, ocho de ellos en LaLiga, lo que le lleva a tener la segunda mayor contribución goleadora de un equipo (a él corresponde el 38 % de los del Sevilla FC, que ha hecho 21), empatado en este sentido con Gerard Moreno (10 de los 26 del Villarreal CF) y estando sólo por detrás del ahora lesionado Iago Aspas (9 de los 22 del RC Celta).

Queda claro, pues, que En-Nesyri está rompiendo. Lo que falta por ver es si ya ha tocado o no techo. Desde luego, lo evidente es que su criticado fichaje, por suponer un gasto de 20 millones de euros, comienza a ser muy rentable. Máxime, cuando su salario no es, ni de lejos, de los más altos de la plantilla, lo que, sumado a sus cinco años de contrato, sale cada tanto suyo a muy poco dinero. Ahora bien, como siga a este nivel, igual ni le da tiempo a cumplir lo firmado... La duda, en estos momentos, está en sus compañeros, pues Carlos Fernández no cuenta y a De Jong se le ve desconectado. Ahí, posiblemente, sí tendrá que meterle mano Monchi.