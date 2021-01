El Sevilla Atlético le da vida al Yeclano (3-1).

La visita a Yecla se presentaba idónea para dar continuidad a la goleada contra el Lorca en casa, pero los de Paco Gallardo cayeron ante la efectividad de un Yeclano que consiguió a costa de los nervionenses su primer triunfo de la temporada. Los locales dejaron encarrilados el encuentro en la primera parte con un 2-0 y en la segunda los sevillistas sólo pudieron maquillar el marcador con un tanto cuando ya perdían por 3-0.

Los franjirrojos saltaron al campo dominadores y mandaron en el arranque, disfrutando de varios acercamientos que sin embargo acabaron en nada. Así, Iván gozó de la primera ocasión con un disparo que detuvo Gianni y Kibamba lo tuvo con un remate salvado también por el portero.

El Yeclano fue más efectivo y la primera oportunidad clara se convirtió en gol, en una contra que venía de un balón salvado bajo palos a disparo del sevillista Pedro Ortiz y terminó con un taconazo de Christian. Cinco minutos después del tanto, Alberto Oca abrió brecha en el marcador para alcanzar el descanso con 2-0.

Los sevillistas pidieron dos penaltis que no fueron concedidos y luego, ya en la reanudación, un error en una cesión de Eliseo a Alfonso supuso el 3-0, obra de Christian. No rindió el filial, que buscó la portería rival, hasta que Iván, a pase de Luismi, acortó distancias en el 70'. Dispuso de alguna ocasión más el Sevilla, pero el marcador ya no varió, sufriendo el Sevilla una derrota que le complica en la clasificación.

Ficha técnica:



Yeclano Deportivo: Gianni; Fran Martínez (Chino 90'), Álex Vaquero, Ayoze Placeres, Pedro García (Manu Castillo 72'), Víctor Fenoll, Gastón (Carlos Felipe 70'), Luis Castillo, Javi Saura, Alberto Oca y Christian Perales (Aboubakar 84').

Sevilla Atlético: Alfonso, José Ángel, Eliseo, Kibamba, Juan María (Kike Salas 50'), Juanmi (Luismi 69'), Pedro Ortiz, Juanlu (Paco Fernández 87'), Nacho Quintana (Simo 69'), Isaac (Casas 87') e Iván.

Árbitro: Ruipérez Marín, Castellano-Manchego. Amonestó con tarjeta amarilla a Juan María, Gastón,.