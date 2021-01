Alves defenderá al Sevilla en la eLaLiga

El que fuera jugador del Sevilla FC Daniel Alves dejó esta tarde un enigmático mensaje en sus redes sociales en el que hacía entrever la posibilidad de un posible retorno a la capital hispalense.

Un sueño para muchos que finalmente se ha resuelto horas más tarde por parte del propio Sevilla FC, quedando en un deseo utópico que tiene otra explicación.

Así, tal y como ha informado el club, "el Sevilla FC participará en eLaLiga Santander con jugadores del equipo de esports de Dani Alves, Good Crazy, club asociado a S2V".

El roster jugará para representar al club de Nervión en la competición oficial de FIFA 21 de EA ESPORTS en España. De esta manera, "Dani Alves vuelve en cierto modo a vincularse al club de Nervión en el que jugó entre 2003 y 2008, en este caso amparando a sus jugadores en dicho torneo".

Los integrantes del roster son Aaron 'ElTito' Marcos y Nacho 'PepeElBotellu' Abella, dos jugadores con mucha experiencia en la alta competición de FIFA 21 que aportan conocimiento y frescura en el juego. Dani Alves ha comentado sobre el acuerdo que "cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla FC mediante la competición eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club".

Esteve Vilella, uno de los cofundadores de S2V, afirma que "el acuerdo que se ha alcanzado es una de las mejores apuestas para la competición de este año y la historia que se ha creado alrededor de Dani Alves y el Sevilla. Vamos a unir otra vez esfuerzos y valores. Es un lujo en mayúsculas". La competición de eLaLiga empieza esta misma semana y la pueden seguir a través de sus canales oficiales y mediante los perfiles del Sevilla FC y S2V Esports para cualquier información propia del club.

El enigmático mensaje de Alves



"Como dice el dicho: EL BUENO HIJO A CASA SIEMPRE VUELVE!", aseguró el también exazulgrana junto a una imagen de él y Cristóbal Soria del día en que llegó a la ciudad.

El jugador, de 37 años y que milita actualmente en el Sao Paulo de su país, después de haber finalizado contrato con el PSG, ha hecho saltar las alarmas, pues bien podría, pese a su veteranía, reforzar el lateral derecho dados los problemas físicos de Jesús Navas en las últimas fechas y más allá del buen rendimiento de Aleix Vidal cuando ha tenido minutos.

El brasileño, que arribó a Sevilla en el verano de 2002, fue uno de los pesos pesados del plantel que conquistó las dos primeras Europa League, una Copa del Rey, una Supercopa de España y otra de Europa.