El chico de 16 años del Corinthians que "está en la mira del Oporto y el Sevilla"

"Está en la mira del Sevilla y el Oporto", aseguran este lunes los medios brasileños, al referirse a Guilherme Biro, un chico de 16 años que firmó en diciembre su primer contrato profesional y que ya se ejercita con el primer equipo del Corinthians.

Biro llegó al Timâo como atacante en la sub 11 y ya fue máximo goleador de su equipo, como en después en la sub 15. Siendo sub 15, ya empezó a ir con Brasil, aunque acabó reconvertido en lateral ziquierdo, actuando en ocasiones como interior.

Al estar siendo tan seguido por clubes extranjeros, como Oporto y Sevilla, el Corinthians actuó en diciembre, le hizo un contrato para las tres próximas temporadas y le puso una cláusula de 30 millones de euros. Su debut en la Serie A brasileña no se hará esperar.