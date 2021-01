Kike Salas, la última perla de la cantera del Sevilla FC y campeón del mundo de pádel

El Sevilla FC ha marcado una clara línea en su política de cantera que apuesta decididamente por la juventud. Un año más, el Sevilla Atlético es el conjunto más joven de Segunda B. Y aunque eso resta en ocasiones competitividad al conjunto adiestrado por Paco Gallardo, también propicia que los jóvenes talentos de la carretera de Utrera se fogueen en una categoría tan exigente.



Son varios los juveniles que este año han dado el salto. El último de ellos, Kike Salas, que salió al campo en los primeros compases de la segunda mitad del choque de este pasado domingo ante el Yeclano. A sus 18 años, hizo su debut en la Categoría de Bronce como lateral zurdo, aunque su posición habitual es la de central. Y pese a que no pudo evitar la derrota de los suyos, cumplió en un exigente choque, demostrando esa polivalencia que desde pequeño ya le llevó a jugar como extremo y lateral e, incluso, a combinar éxitos en otro deporte como el pádel.



Y es que, el camino hacia la elite de Kike Salas encierra una curiosa historia. Natural de Morón de la Frontera, el fútbol lo lleva en las venas. No en vano, es sobrino de Víctor Salas, quien fuera jugador de la primera plantilla del Sevilla FC entre 1999 y 2004. Pero en su casa también se respira pasión por la raqueta, con la que siempre ha destacado su padre Enrique, que junto a su esposa, ambos preparadores físicos, regentan el Esmac Club de Morón, donde su hijo comenzó a practicar el pádel desde muy joven.



Así, mientras destacaba como futbolista en la Escuela Municipal de Morón, acudiendo a las selecciones sevillana y andaluza, lograba proclamarse campeón del mundo de pádel en categoría benjamín en un torneo disputado en Melilla allá por 2011. Un éxito que corroboró al año siguiente al erigirse también en campeón de Andalucía y de España.



Y así continuó la carrera de Kike Salas durante esos primeros años, levantando campeonatos nacionales de pádel por toda la geografía española (Madrid, Cartagena, Badajoz€) y al mismo tiempo, despertando el interés del Málaga, que le invitó a una prueba en su cantera en la que anotó tres goles, y del Sevilla FC, con el que comenzó a jugar algunos torneos en categoría alevín mientras aún militaba en el Ciudad de Morón, desplazándose una vez por semana para entrenar en la Ciuidad Deportiva Cisneros Palacios, e incorporándose de manera definitba a la disciplina nerionense en 2013, con apenas 11 años.



Elegido dos años consecutivos como mejor deportista local promesa en la Gala del Deporte de Morón, Kike Salas fue de ese modo combinando sus dos pasiones de pequeño, ganando al mismo tiempo torneos infantiles de fútbol y de pádel, pero hubo un momento en el que le tocó elegir y se decantó por el balón. Ahora, esa apuesta está un paso más cerca de hacerle cumplir su gran sueño, que no es otro que seguir los pasos de su tío Víctor y vestir la camiseta del Sevilla FC en Primera división.







01.8-KIKE SALAS-MEJOR DEPORTISTA MASCULINO PROMESA from SESIÓN CREATIVA on Vimeo.