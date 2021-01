Majecki: el joven arquero polaco que controla el Sevilla

AS Monaco

Radoslaw Majecki: el joven arquero polaco que el Sevilla controla AS Monaco

Con el mercado de enero abierto, varios son los frentes que tendrá que abordar Monchi en estas semanas. La planificación deportiva del Sevilla FC no descansa y en Nervión están por la labor de hacerle algún retoque al plantel si las circunstancias lo permiten.

Con el negocio del fútbol sumido en una recesión general, que lleguen refuerzos o no a Nervión dependerá fundamentalmente de que haya alguna salida antes. Dos, de hecho, son los hombres que tienen las horas contadas en el Sánchez-Pizjuán, dependiendo su futuro a corto plazo de que acaben cuajando los intereses que llegan por ellos. Se trata del 'Mudo' Vázquez y de Carlos Fernández.

Pero no piensa sólo Monchi en enero, sino también en verano. Y una de las líneas que tendrá que reforzar a todas luces será la portería, donde la idea a día de hoy es que Tomas Vaclik acabe marchándose libre tras finalizar su contrato. Las lesiones no han acompañado al polaco en estos últimos meses y en Nervión no están por la labor de arriesgarse en exceso al respecto.

Con Bono rindiendo al más alto nivel bajo palos, el director deportivo del Sevilla FC desea incorporar a un arquero que le compita de tú a tú la titularidad. Uno de los preferidos es Marko Dmitrovic, quien acaba contrato con el Eibar y con quien ya han comenzado las conversaciones. No requiere traspaso y conoce a la perfección LaLiga, donde viene rindiendo a un alto nivel. Es decir, una de esas oportunidades de mercado que tanto gustan a Monchi.

Sin embargo, el serbio no es el único arquero con el que viene tratando el de San Fernando en los últimos meses. Bien es sabido por todos que la dirección deportiva del Sevilla FC acostumbra a realizar un seguimiento exhaustivo a numerosos jugadores a lo largo de la temporada, y en la portería no ha sido menos.

Así, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes directas, el Sevilla FC maneja informes muy positivos sobre un joven arquero. Se trata del polaco de 21 años Radoslaw Majecki. Internacional sub 21 con Polonia, también ha ido con la absoluta en las últimas fechas, aunque aún no ha debutado.

Formado en el Legia de Varsovia, Majecki firmó el pasado verano por el Mónaco hasta 2024 a cambio de siete millones de euros. Siendo su valor actual de 4'5 kilos (según Transfermarkt). Por ahora, no está contando con demasiado protagonismo en el conjunto del principado, donde tan sólo ha participado en un partido de la Ligue 1.

Hasta la fecha, la portería se la han repartido los otros dos arqueros del vestuario, más veteranos. Benjamin Lecomte (29), quien comenzó la temporada como titular disputando las nueve primeras jornadas (se perdió una por coronavirus) hasta que se lesionó en una de sus manos, y el italiano Vito Mannone, quien se hizo dueño de la portería durante las nueve jornadas siguientes, hasta que Lecomte reapareció el pasado sábado.

La situación, lógicamente, ha hecho meditar a Majecki sobre su futuro, estando en su cabeza a día de hoy la posibilidad de salir el próximo verano si no le acaban llegando las oportunidades. Y es el Sevilla FC, precisamente, uno de los clubes que más interés ha venido demostrando en los últimos meses, incluso antes de que acabara firmando por el Mónaco.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que en Nervión son varios y muy positivos los informes que la dirección deportiva sevillista maneja sobre el joven arquero polaco, habiéndose producido diferentes conversaciones entre las partes a lo largo del último año. Unos contactos que se mantienen en el tiempo a estas fechas, aunque por ahora Majecki no tiene intención de abandonar el Mónaco en enero, confiando en que está cerca de gozar de una nueva oportunidad.

En verano, si finalmente se dan las circunstancias, el Sevilla FC sería uno de los clubes mejor posicionado, siendo Majecki, en cualquier caso, una opción de futuro para el arco sevillista a la que Monchi, a buen seguro, estará muy pendiente en mercados venideros.