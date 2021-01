Carlos Fernández lo tiene muy avanzado con otro rival directo del Sevilla FC

La posible salida de Carlos Fernández en este mes de enero es la llave para que Monchi pueda acudir al mercado con la liquidez necesaria para reforzar la plantilla de Lopetegui en busca de los ambiciosos objetivos del Sevilla FC. Y es que, aunque el delantero de Castilleja de Guzmán apenas cuenta para el técnico vasco (sólo ha jugado 192 minutos repartidos en 7 encuentros), en Nervión no lo dejarán salir por menos de diez millones de euros.

Estas pretensiones sevillistas chocan frontalmente, sin embargo, con la realidad de un mercado que apenas se mueve por las dificultades económicas de todos los clubes. Así, días atrás, ESTADIO ya informaba de que Carlos Fernández lo tiene todo prácticamente acordado con la Real Sociedad, que ya intentó en vano su fichaje el pasado verano, en una operación conjunta que podría haber traído al Pizjuán al brasileño Willian José. Pero el conjunto donostiarra no dispone de la liquidez necesaria para llegar a lo que pide el Sevilla FC, proponiendo una cesión con opción de compra u otras fórmulas imaginativas que se traduzcan en un traspaso diferido, computable al siguiente ejercicio económico.

Siguiendo este escenario, no parece probable que la entidad de Eduardo Dato vaya a aceptar una propuesta de cesión sin más del último club en sumarse a la puja por su canterano. Según desvela Transfer20, el Villarreal anda tras los pasos de Carlos Fernández e incluso tiene ya el acuerdo muy avanzado con el jugador, que estaría encantado de hacer las maletas rumbo a uno de los equipos punteros de LaLiga, donde además se reencontraría con Unai Emery, el técnico que le hizo debutar en el Sevilla FC, si bien tampoco le dio muchas oportunidades.

En el 'submarino amarillo', además, tampoco tendría nada fácil jugar dada la competencia de Gerard Moreno o Paclo Alcácer, si bien la intención de sus dirigentes es traspasar al ex sevillista Bacca y cubrir su baja con la llegada de Carlos Fernández, asegurando la citada información que la operación tiene muchos visos de poder cerrarse, si bien faltaría por convencer a un Sevilla FC que a buen seguro no reforzará a un rival directo si no es sacando una buena tajada económica.

Sea como fuere, al punta aljarafeño no le faltan las 'novias' tras su gran campaña pasada como cedido en el Granada. De hecho, el conjunto nazarí, según TF20, también le sigue la pista ante la posibilidad de que en Nervión accedan a un nuevo préstamo en este mercado, al igual que el Valladolid, el Celta o el Eibar, uno de los últimos en mostrar su interés y que ya tiene en su plantilla a los sevillistas Pozo y Bryan Gil. Será el Sevilla FC el que decida entre aceptar una cesión para que el jugador no caiga en el ostracismo o esperar a una oferta que haga justicia a su valor.