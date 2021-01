El futuro de Pepê se mueve, con el Sevilla FC a la expectativa

El Sevilla FC ha intensificado en los últimos meses el seguimiento que, tal y como desveló ESTADIO el pasado 14 de abril, viene realizando en torno a Eduardo Gabriel Aquino Cossa, conocido como Pepê. El joven extremo zurdo de 23 años sigue brillando en las filas del Gremio de Porto Alegre y eso ha propiciado que todos los clubes que andaban tras sus pasos traten de acelerar para acabar primeros en esta dura carrera.

De confirmarse las informaciones que lo sitúan también en la órbita del Real Madrid, el resto de pretendientes lo tendrá ciertamente difícil. Pero el Zenit no afloja y estaría dispuesto a poner sobre la mesa los 20 millones de euros que en teoría le abriría la puerta del club brasileño, cantidad a la que también estaría dispuesto a llegar la entidad madridista.

En este sentido, el diario 'A Bola' señala al conjunto de San Petersburgo como el gran competidor del Oporto, el otro gran interesado, dejando al Sevilla FC al margen en esta competencia, aunque Monchi permanece muy atento a todos los movimientos. Según el citado medio, la propuesta rusa es superior en todos los sentidos y agrada más al Gremio, si bien el jugador estaría más por la labor de dar el salto a Portugal.

Ninguno de los dos clubes descarta lanzarse a por Pepê en el presente mercado invernal. Pero, oficialmente, aún no hay ofertas concretas, tal y como ha señalado el presidente del club carioca, Romildo Bolzan: "No tenemos propuesta. No se analiza nada, ni hay contacto con ningún club". Es más, su entrenador, Renato Gaúcho, aprieta para que el internacional sub 23 brasileño continúe en el equipo hasta el final de una temporada en la que suma 12 goles y 8 asistencias en 41 partidos. De aquí a final de enero, sin embargo, mantendrá la incertidumbre.