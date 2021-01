La opciones del Mudo Vázquez de recalar en el Parma

Como bien reconoció su agente semanas atrás, a Franco Vázquez le encantaría regresar a Italia. Próximo a cumplir 32 años años, el Mudo dejó un grato recuerdo en la Serie A, donde destacó en las filas del Palermo, e incluso llegó a ser internacional por la 'Azzurra'. Por eso, sería como un regreso a casa y 'novias' no le faltan, aunque también en Turquía tiene algún pretendiente.

Lo que parece claro es que el también internacional argentino no seguirá el Sevilla FC. Con un papel secundario en los planes de Lopetegui, no descarta la posibilidad de marcharse este mismo mes de enero y no esperar a quedar libre en junio, pero eso no depende de él, sino del club de Nervión, que querrá sacar algún beneficio por liberar a su jugador antes de tiempo.

Mientras, desde Italia se ha venido hablando en los últimos meses del interés de equipos de la zona alta como el Milan o la Lazio, donde tampoco tendría nada sencillo a priori ganarse los minutos que se le niegan en Nervión. Pero su nombre también suena, al mismo tiempo, para los equipos de la zona baja. Era el caso de un Torino que atraviesa una delicada situación económica, pero el club de Turín ha negado dicho interés. Y ahora ha salido a la luz la opción del Parma, que también lucha por escapar de los puestos de descenso.

Para conseguir este objetivo, el club parmesano ha vuelto a confiar en Roberto D'Aversa, quien ya ocupó su banquillo hasta el pasado agosto. Y este relevo es precisamente el que resta opciones a la posible llegada del Mudo. Es más, algunos medios, como Sky Sport, aseguran que su fichaje habría estado muy cerca de concretarse si hubiese continuado al frente del equipo el destituido Fabio Liverani.

Ahora, sin embargo, D'Aversa planteará un 4-3-3 en el que no encaja del todo Franco Vázquez y, además, ha llegado con su propia lista de fichajes, solicitando para el ataque a Filippo Falco, del Lecce, o el extremo Adam Ounas, cedido en el Cagliari por el Nápoles. Con todo, el nombre del Mudo está sobre la mesa y tampoco lo descartan, aunque ya no parece una 'opción A'.