Buscando un nuevo Banega

Por mucho que se quieran buscar reencarnaciones constantemente, no existen dos futbolistas iguales. Y, ni mucho menos, existen dos Éver Banega. Lo que ocurre es que su perfil, el de organizador, es muy necesario en un equipo y que la solución estival ideada por Monchi, al menos hasta el momento, no ha dado el resultado esperado. El de San Fernando, pues, no deja de escrudriñar el mercado en alguien, que también podría ser 'un Isco', que ponga su cerebro al servicio del conjunto entrenado por Julen Lopetegui.

Ivan Rakitic no casa con Joan Jordán, por lo que sea y pese a que tienen bien trabajado quién debe saltar en cada momento a la presión. Demasiado pase de seguridad, mucho balón en horizontal y más distribución que organización, entiéndose por esta última jugar en cada momento a lo que demande un encuentro, por velocidad, altura, tipo de pase, debilidad en el rival... Eso es otra cosa y eso era, precisamente Banega.

En ESTADIO hemos querido, con la ayuda de la herramienta ScoutIt (está en modo crowfunding), buscar jugadores similares al Banega del Sevilla FC, con algunas métricas y parámetros particulares, como la posición, el valor de mercado (entre cinco y 40 millones), la edad (menor de 30 años) o los minutos jugadores (más de 1.000), para ajustar lo máximo posible la comparativa, realizada únicamente en las principales ligas (España, Italia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Argentina o Brazil).

El resultado obtenido es de 12 futbolistas parecidos al rosarino en cuanto a similitud (basado en las estadísticas) e índice espacial (por la zona por la que se mueven, el mapa de calor). Algunos, bastante conocidos de la afición sevillista. Consulta quiénes son en nuestra galería.