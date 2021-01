Idrissi: incluso menos minutos con Lopetegui que el Rony de la 19/20

Decir que al entrenador de turno no le gusta un determinado futbolista es caer, generalmente, en una injusticia. Sobre todo, cuando un técnico participa tanto en las incorporaciones como lo hace Julen Lopetegui, quien, tras pedir un perfil concreto a Monchi, ve, analiza y hasta habla con el jugador que va a llegar al Sevilla FC.

Siempre existen motivos para que a un recién llegado le cueste entrar en un equipo, y éstos suelen estar relacionados con el período de adaptación (al país, el idioma, el juego, los compañeros...), que suele ser distinto en cada pofesional/persona, con el estado físico (por malo o escaso) o una tardía adquisición de conceptos.

No todo el buen futbolista fuciona siempre. En Nervión hay decenas de ejemplos en ambos sentidos. Por nombrar alguno, Luis Fabiano y Ciro Immobile. Por lo que sea, al técnico del Sevilla FC no le cuadraron la pasada temporada ni javier Hernández Chicharito, ni Munas Dabbur ni Rony Lopes. Y Monchi no le dio salida a los tres en enero, sólo porque el internacional portugués ya había tenido minutos con el AS Monaco y no podía jugar en un tercer equipo -con el mismo calendario- en la misma temporada. Como no quiso irse a China o Brasil a préstamo, se quedó... en el ostracismo.

Y en la misma situación se encuentra en este 20/21 su reemplazado, un Oussama Idrissi al que se le está poniendo 'cara de Konoplyanka' (futbolista de jugadas, más que de juego) o del propio Rony Lopes, quien, lo que son las cosas, a estas alturas de temporada había participado incluso más (468 minutos) de lo que lo ha hecho hasta ahora el ex del AZ Alkmaar (465').

Los motivos

Pero, igualmente, sería injusto si no se analizan los motivos. En primer lugar, el Sevilla FC no disputa este ejercicio una Europa League en la que Lopetegui utilizaba la 'Unidad B' y Rony no llegó lesionado a la capital hispalense, como sí ha ocurrido con Idrissi. A partir de ahí, sigue resultando extraño que el internacional marroquí únicamente haya disputado 19 minutos en LaLiga y que no entre como refresco prácticamente nunca.

En la Copa, decisivo

Y eso que en el 'torneo del K.O.' siempre deja buenas sensaciones. Y, es más, ha resultado decisivo en las dos eliminatorias que han disputado los nervionenses, asistiendo ante el Ciudad de Lucena y provocando un tanto en propia puerta frente al Linares Deportivo.

Desde luego, teniendo poca velocidad por fuera y uno contra uno (para eso llegó), se entiende poco que Lopetegui apenas ponga a Idrissi, pero igual es sólo cuestión de un período de adaptación que se está alargando.