"Intentaremos ponérselo difícil, pero el Sevilla está muy bien acoplado"

CD Leganés y Sevilla FC se enfrentarán este sábado en la Copa del Rey, con el Wanda Metropolitano como escenario improvisado, y ESTADIO ha querido conocer las impresiones de uno de los hombres fuertes del equipo pepinero, que lucha por recuperar la cateogoría perdida la pasada temorada. Se trata de un Rubén Pardo que recaló en Butarque tras una aventura en el Girondins de Burdeos.

- ¿Cómo afrontáis la eliminatoria?

- Es un partido complicado. Como todo el mundo sabe por el nivel que tiene el Sevilla FC y estamos trabajando para hacer un partido serio, en el cual ponerles las cosas difíciles al Sevilla e intentar pasar nosotros la eliminatoria.

- ¿Cómo ves al Sevilla FC?

- El Sevilla es un equipo muy completo. Julen Lopetegui trabaja muy bien y tiene muy bien acoplado el equipo, con jugadores de muchísima calidad que te ponen en apuros en todo momento y, sabemos, somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil por el nivel que se ve que tiene el Sevilla FC, que está haciendo partidos muy, muy buenos, compitiendo muy bien, contra cualquier rival al que se le enfrenta. Por todo eso, va a ser un partido difícil.

- El Sevilla FC llega después de jugar contra el Atlético en el Metropolitano, se esperan rotaciones, mientras que vosotros estáis más descansados tras la suspensión del Leganés-Almeria por el temporal, ¿Crees que os puede beneficiar?

- Bueno, no sé cómo van a afrontar el partido, si Lopetegui hará rotaciones o no, pero los jugadores que jueguen serán de nivel muy alto. Va a ser un duelo muy complicado. Es cierto que nosotros este fin de semana no hemos jugado por el temporal pero lo que te puedo decir es que estamos preparados para darle el máximo de guerra al Sevilla FC.

- Noticia que hemos conocido hace poco, ¿Os perjudica jugar en el Estadio Metropolitano y no en Butarque?

- Nos comentaron la posibilidad de jugar en el Metropolitano porque no se podría en Butarque por la acumulación de nieve y luego el hielo, y así ha sido. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, a lo que hay, a jugar en el Metropolitano, a un campo muy grande, a ese terreno de juego y ponerlo lo más difícil que podamos al Sevilla FC.

- También se desestimó la posibilidad de que haya público por la pandemia, ¿Cómo estáis viviendo los futbolistas no tener público durante tantos meses? ¿Raro, extraño?

- Sí, al final el calor de tu gente en momentos complicados durante el partido te ayuda, te anima y eso para un futbolista es muy importante. Ahora vas al campo 35 minutos antes, luego entras al vestuario a cambiarte, últimas palabras del míster y a calentar. Es todo muy frío. Eso al jugador no le gusta. Al final, nosotros queremos compartir el vestuario, salir a ver el campo, oír y ver a la gente cómo se acercan al estadio. Eso es lo guapo de un partido. Al final eso es lo bonito del fútbol, ver a tu afición, que disfruta de su equipo... pero bueno, esperemos que esto pase lo antes posible porque todos necesitamos que vuelva la normalidad al fútbol.

- Me gustaría preguntarte ahora por Martí, su entrenador. ¿Crees que se es justo con él? Hay críticas, incluso, algunos lo tachan como técnico sobrevalorado. ¿Qué opinas sobre ello?

- Sólo tengo palabras buenas hacía Martí porque desde que he aterrizado en Leganés me gusta la forma que tiene de trabajar, de afrontar los partidos, de prepararlos. Estoy muy contento con lo que es el día a día y con el míster.

- Entonces, ¿es analítico?

- Destacaría el todo sobre Martí, más allá de su preparación de los partidos, porque al final hay que también saber gestionar un vestuario, que eso no es fácil. Es muy complicado que haya 25 jugadores contentos y eso el míster lo hace bien.

- En Sevilla siempre hay una corriente que mira al futuro...Julen Lopetegui lo está haciendo sensacional, Diego Martínez lo está haciendo muy bien en Granada...¿Crees que Martí podría estar preparado algún día para entrenar al Sevilla FC?

- ¿Por qué no? Lo está haciendo bien, está trabajando bien, aquí se está contento con él... al final, podrá dar ese salto si algún día le llega.